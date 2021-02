L’agence spatiale indienne s’est associée à MapmyIndia, une société de technologie spécialisée dans les données cartographiques numériques, pour créer une alternative à Google Maps. L’annonce intervient alors que l’Inde déployait des alternatives locales à Twitter et WhatsApp.

Le nouveau projet a été annoncé vendredi par l’Organisation indienne de recherche spatiale et MapmyIndia. Les deux n’ont pas encore spécifié de délai dans lequel le service pourrait arriver, ni révélé comment il s’appellera.

L’ISRO a déclaré que «La collaboration leur permettra d’identifier et de construire conjointement des solutions géospatiales holistiques utilisant des ensembles de données d’observation de la Terre.» MapmyIndia était encore plus audacieux sur les perspectives du projet commun, le PDG de la société, Rohan Verma, promettant que le service « Être une solution de cartographie bien meilleure, plus détaillée et complète, ainsi que centrée sur la confidentialité, hyper-locale et indigène pour les Indiens, par rapport aux applications cartographiques étrangères. »

Aussi sur rt.com L’Inde défend la taxe numérique opposée par les géants de la technologie à Washington et aux États-Unis

«MapmyIndia, étant une entreprise indienne locale responsable, veille à ce que ses cartes reflètent la véritable souveraineté du pays, décrivant les frontières de l’Inde selon le gouvernement indien, et héberge ses cartes en Inde», Verma a déclaré dans un message LinkedIn.

L’annonce intervient quelques jours après le déploiement par l’Inde d’alternatives locales à Twitter et WhatsApp, nommées respectivement Koo et Sandes. Le développement d’applications locales fait partie de sa volonté de devenir autonome dans la sphère numérique.

Le projet de l’ISRO et de MapmyIndia a été accueilli avec plaisir par la majorité des internautes indiens, qui ont applaudi les efforts du pays pour être plus autonome.

Woah 🥳 La confiance de prendre les cartes Google en soi est une position audacieuse. Premiers kits et masques EPI, puis vaccin corona, application koo et maintenant ça, je pense que nous marchons sérieusement vers atmanirbhar bharat 🇮🇳 – Aaraadhya Saxena 🇮🇳 (@ihailmyindia) 12 février 2021

Superbe 👏👏 Pour être honnête … les cerveaux qui dirigent la Silicon Valley sont de toute façon indiens !! – trisha (@ trisha28018992) 12 février 2021

Beaucoup ont utilisé des mèmes pour se moquer de Google Maps et de son inexactitude supposée.

Carte Google en Inde …..

Chauffeur ka à pata hi hoga😉😉😉 pic.twitter.com/u004hUK3xA – Deval Lodhi (@ Devallodhi86) 13 février 2021

Lorsque vous prenez au sérieux Google Maps en Inde. pic.twitter.com/TCJcKO0d4A – Elloji (@Elloji_) 13 février 2021

Néanmoins, certains ont mis en garde que le recours excessif aux services locaux pourrait en fin de compte entraîner une forte censure et une coupure du «Internet mondial». D’autres ont fait valoir qu’une telle censure était déjà en place depuis longtemps, soulignant les campagnes de purge massives menées par les géants de la technologie basés aux États-Unis sur des points de vue dissidents.

Je suis surpris que personne d’autre ne pense à cela. Êtes-vous vraiment heureux d’adopter la censure et d’être fermés à Internet mondial au nom du nationalisme? Concernant que les gens aiment cette idée. – Teast (@ ThomasEast2) 12 février 2021

Et que font YouTube et Twitter aux personnes ayant un point de vue différent? Ils ont censuré les poignées et les pages de droite. C’est juste pour leur dire de faire la queue. – Rudra (@rudraspeaks_) 12 février 2021

Les relations de New Delhi avec ces géants de la technologie sont devenues assez aigres ces derniers temps, après l’imposition d’une nouvelle taxe numérique sur les entreprises opérant en Inde. Les manifestations en cours des agriculteurs, déclenchées par le projet de loi agricole, ont ajouté à l’animosité entre les géants de la technologie et le gouvernement.

Aussi sur rt.com « Double standard »: New Delhi blâme Twitter pour avoir traité les troubles de Capitol Hill et les violentes manifestations des agriculteurs indiens différemment

Le gouvernement s’est disputé avec Twitter pour des comptes qu’il jugeait répandus de désinformation sur les manifestations. Alors que New Delhi exigeait une interdiction générale sur quelque 1000 comptes, Twitter a refusé de se conformer, arguant qu’une telle interdiction serait contraire aux propres lois de l’Inde.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!