L’Agence spatiale européenne va embaucher le premier astronaute handicapé

L’Agence spatiale européenne espère embaucher et lancer le premier astronaute au monde handicapé physiquement et plusieurs centaines de para-astronautes potentiels ont déjà postulé pour le poste, a déclaré vendredi à Reuters le directeur de l’ESA Josef Aschbacher.

Le programme spatial de 22 membres vient de clôturer son dernier appel de recrutement décennal d’astronautes et a reçu 22 000 candidats, a déclaré Aschbacher.

« Nous aimerions lancer un astronaute handicapé, ce serait la première fois », a ajouté l’Autrichien. « Mais je suis aussi heureux pour l’ESA car cela montre que l’espace est pour tout le monde, et c’est quelque chose que j’aimerais transmettre. »

L’ESA, dont la fusée Ariane dominait autrefois le marché des lancements de satellites commerciaux, fait face à une concurrence de plus en plus rude de la part de start-ups financées par la technologie comme Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d’Elon Musk.

Le fondateur d’Amazon, Bezos, espère devenir le mois prochain le premier homme à aller dans l’espace avec sa propre fusée, soulignant le rôle croissant que jouent les milliardaires de la technologie dans un domaine autrefois dominé par les agences publiques.

« L’espace se développe extrêmement rapidement et si nous ne rattrapons pas ce train, nous sommes laissés pour compte », a-t-il ajouté, décrivant les plans pour refaçonner l’agence en un acteur plus entrepreneurial prêt à travailler avec des investisseurs en capital-risque pour aider à développer les start-up européennes qui pourrait un jour rivaliser avec les joueurs de la Silicon Valley.

Les enjeux sont immenses : le budget de 7 milliards d’euros de l’ESA est le tiers de celui de la NASA, tandis que ses sept ou huit lancements par an sont éclipsés par les 40 effectués par les États-Unis.

Aschbacher, qui a grandi en regardant les étoiles au-dessus de la ferme de montagne de ses parents en Autriche, a lui-même déjà postulé pour devenir astronaute de l’ESA lorsqu’il était étudiant. Mais ce qui était autrefois un enthousiasme de niche geek est maintenant devenu courant, a-t-il déclaré.

L’offre d’emploi de cette année a attiré près de trois fois les 8 000 candidatures reçues il y a dix ans, et un quart d’entre elles étaient des femmes, contre seulement 15 % auparavant. L’ESA a promis de développer des technologies pour garantir que les personnes handicapées, comme les jambes raccourcies, jouent pleinement leur rôle.

Et ces astronautes iront au-delà de la Station spatiale internationale : certains se déploieront vers la station Gateway prévue par les États-Unis sur la Lune, tandis que les États membres de l’ESA envisagent une invitation des agences spatiales chinoise et russe à participer à leur projet similaire de base lunaire.

Les astronautes européens pourraient-ils un jour servir simultanément sur deux bases lunaires différentes à la fois ?

« L’invitation est sur la table et c’est une très bonne idée », a-t-il déclaré.

