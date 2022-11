L’Agence spatiale européenne révèle le son obsédant du champ magnétique terrestre

L’Agence spatiale européenne a récemment publié à quoi ressemble le champ magnétique terrestre. Et c’est tout droit sorti d’un film d’horreur. Le clip audio de près de 5 minutes a été généré grâce aux efforts des scientifiques de l’Université technique du Danemark. Les scientifiques ont pris les signaux magnétiques mesurés par la mission satellite Swarm de l’ESA et les ont convertis en son. Le champ magnétique est une bulle complexe et dynamique qui nous protège du rayonnement cosmique et des particules chargées transportées par les vents puissants venant du Soleil. Ce grondement accompagné d’une représentation d’une tempête géomagnétique résultant d’une éruption solaire survenue le 3 novembre 2011.

Selon le site officiel de l’ESA, Klaus Nielsen, partisan du projet de l’Université technique du Danemark, a déclaré que l’équipe a incorporé des données provenant des satellites Swarm de l’ESA et d’autres sources. Ensuite, ils ont utilisé ces signaux magnétiques pour contrôler une représentation sonore du champ central.

Il l’a qualifié d ‘«exercice gratifiant» pour rapprocher l’art et la science.

« Nous avons eu accès à un système audio très intéressant composé de plus de 30 haut-parleurs creusés dans le sol sur la place Solbjerg à Copenhague. Nous l’avons configuré de manière à ce que chaque haut-parleur représente un endroit différent sur Terre et montre comment notre champ magnétique a fluctué au cours des 100 000 dernières années. Selon lui, les visiteurs pourront entendre le grondement du champ magnétique tout au long de cette semaine. Il a exhorté quiconque à Copenhague pendant cette période à ne pas manquer cette opportunité unique », a déclaré Nielsen.

Nous pouvons également observer le champ magnétique terrestre avec nos yeux. Les aurores boréales, ou ce qu’on appelle communément les aurores boréales, sont un affichage visuel de particules chargées du Soleil interagissant avec le champ magnétique terrestre.

Le site officiel de l’ESA a expliqué que le champ magnétique terrestre est en grande partie généré par une grande quantité de fer liquide surchauffé et tourbillonnant qui constitue le noyau externe. C’est à environ 3000 km sous la surface. Ceux-ci agissent comme un conducteur tournant dans une dynamo de vélo, qui à son tour crée des courants électriques. C’est ce qui génère notre champ électromagnétique en constante évolution.

