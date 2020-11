L’agence S Korea dit que la Corée du Nord a exécuté des personnes et fermé Pyongyang

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné l’exécution d’au moins deux personnes, interdit la pêche en mer et verrouillé la capitale Pyongyang dans le cadre d’efforts frénétiques pour se prémunir contre le coronavirus et ses dommages économiques, l’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré aux législateurs vendredi.

Le gouvernement de Kim a également ordonné aux diplomates à l’étranger de s’abstenir de tout acte qui pourrait provoquer les États-Unis car il s’inquiète de la nouvelle approche possible du président élu Joe Biden sur la Corée du Nord, ont déclaré des législateurs aux journalistes après avoir assisté à un briefing privé du National Intelligence Service.

L’un des législateurs, Ha Tae-keung, a cité le NIS en disant que Kim affichait «une colère excessive» et prenait des «mesures irrationnelles» face à la pandémie et à son impact économique.

Ha a déclaré que le NIS avait déclaré aux législateurs que la Corée du Nord avait exécuté un bureau de change très en vue à Pyongyang le mois dernier après avoir tenu la personne responsable de la baisse du taux de change. Il a cité le NIS disant que la Corée du Nord a également exécuté un responsable clé en août pour avoir enfreint les réglementations gouvernementales restreignant les marchandises importées de l’étranger. Les deux personnes n’ont pas été identifiées.

La Corée du Nord a également interdit la pêche et la production de sel en mer pour empêcher l’eau de mer d’être infectée par le virus, a déclaré le NIS aux législateurs.

La Corée du Nord a récemment placé Pyongyang et le nord de la province de Janggang sous verrouillage en raison de problèmes de virus. Plus tôt ce mois-ci, il a imposé des mesures de verrouillage dans d’autres zones où les autorités ont découvert que des marchandises non autorisées avaient été introduites, a déclaré Ha citant le NIS.

La Corée du Nord a également tenté de pirater au moins une société pharmaceutique sud-coréenne qui tentait de développer un vaccin contre le coronavirus, a déclaré le NIS.

L’agence a un bilan mitigé dans la confirmation des développements en Corée du Nord, l’une des nations les plus secrètes du monde.

Le NIS a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer immédiatement les commentaires des législateurs.

La Corée du Nord a soutenu qu’elle n’avait pas trouvé un seul cas de virus sur son sol, une affirmation contestée par des experts extérieurs, bien qu’elle dise qu’elle fait tous les efforts pour empêcher la propagation du coronavirus. Une épidémie majeure pourrait avoir des conséquences désastreuses, car le système de santé du Nord reste paralysé et souffre d’un manque chronique de fournitures médicales.

La pandémie a forcé la Corée du Nord à sceller sa frontière avec la Chine, son principal partenaire commercial et bienfaiteur de l’aide, en juin. La fermeture, ainsi qu’une série de catastrophes naturelles au cours de l’été, a porté un coup dur à l’économie du Nord, qui a fait l’objet de sanctions sévères imposées par les États-Unis.

Le commerce du Nord avec la Chine au cours des 10 premiers mois de cette année s’est élevé à 530 millions de dollars, soit environ 25% du chiffre correspondant de l’année dernière. Le prix du sucre et des assaisonnements a grimpé quatre fois, a déclaré Ha citant le NIS.

Les groupes de surveillance nord-coréens à Séoul ont déclaré que le taux de change du won nord-coréen par rapport au dollar avait récemment chuté de manière significative parce que les gens avaient trouvé peu d’endroits où utiliser des devises étrangères après que la contrebande ait été largement interrompue à la suite de la fermeture de la frontière chinoise.

Selon le briefing du NIS, la Corée du Nord a ordonné aux missions diplomatiques à l’étranger de ne pas provoquer les États-Unis, avertissant leurs ambassadeurs des conséquences si leurs commentaires ou actes liés aux États-Unis causaient des problèmes dans les relations avec Washington.

Le gouvernement nord-coréen reste silencieux sur la victoire électorale de Biden sur le président Donald Trump, avec qui Kim Jong Un a tenu trois sommets sans précédent en 2018-2019 sur l’avenir de l’arsenal nucléaire du Nord. Alors que la diplomatie s’est finalement arrêtée, les réunions ont quand même aidé Kim et Trump à nouer des liens personnels et à mettre fin aux insultes grossières et aux menaces de destruction qu’ils avaient précédemment échangées.

Le législateur Kim Byung-kee a cité le NIS en disant que la Corée du Nord faisait preuve d’anxiété alors que ses relations amicales avec Trump devenaient inutiles et qu’elle devait partir de zéro pour faire face à la nouvelle administration Biden.

Les experts ont débattu de la question de savoir si la Corée du Nord reprendrait bientôt un test de missile majeur pour tenter d’attirer l’attention de Biden. Lors des changements de gouvernement passés aux États-Unis, la Corée du Nord a souvent procédé à de gros lancements d’armes pour accroître son influence dans les négociations futures avec une nouvelle administration américaine.