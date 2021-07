L’agence qui gère vos prêts étudiants fédéraux pourrait bientôt changer

L’Agence d’aide à l’enseignement supérieur de Pennsylvanie – qui supervise les prêts de 8,5 millions d’étudiants emprunteurs – a annoncé qu’elle ne renouvellerait pas son contrat avec le gouvernement fédéral lorsqu’il se terminera plus tard cette année.

Les défenseurs des consommateurs ont applaudi la nouvelle parce que la PHEAA, une organisation quasi gouvernementale d’aide aux étudiants créée en 1963 par l’Assemblée générale de Pennsylvanie, a été accusée de fournir aux emprunteurs des informations trompeuses et de rendre plus difficile l’accès aux programmes d’aide.

Environ 5 % des emprunteurs qui ont demandé le programme national d’annulation des prêts de la fonction publique, administré par la PHEAA, ont été approuvés selon données récentes.

L’agence, connue des emprunteurs sous le nom de FedLoan, est l’une des nombreuses entreprises que le ministère de l’Éducation paie pour gérer le portefeuille de prêts étudiants du gouvernement de 1,59 billion de dollars.

« Les emprunteurs de prêts étudiants à travers le pays, y compris des millions d’enseignants et d’autres travailleurs de la fonction publique, ont reçu la bonne nouvelle que le ministère de l’Éducation ne s’appuiera plus sur une entreprise accusée de mauvaise gestion et d’abus généralisés pour gérer des millions de prêts étudiants d’emprunteurs », mentionné Seth Frotman, directeur exécutif du Student Borrower Protection Center, dans un communiqué.

Le contrat de la PHEAA avec le gouvernement prendra fin le 14 décembre 2021.

« Au cours des 12 années écoulées depuis que la PHEAA a accepté les termes de son contrat de service fédéral, les programmes de prêts fédéraux, tels que gérés par le département américain de l’Éducation, sont devenus de plus en plus complexes et difficiles, tandis que le coût de service de ces programmes a considérablement augmenté », a déclaré Keith New , porte-parole de la PHEAA.