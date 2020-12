Un agriculteur qui a utilisé un bulldozer de 16 tonnes pour détruire un site de beauté au bord d’une rivière a déclaré qu’il avait agi pour protéger les maisons locales des inondations.

John Price – un producteur local de pommes de terre et de bétail – a dragué une section de la rivière Lugg près de Leominster dans le Hertfordshire et dépouillé un tronçon d’un kilomètre de long de la banque d’arbres et de buissons.

L’agriculteur, 66 ans, a été largement critiqué et l’Agence pour l’environnement a lancé une enquête urgente sur la question.

Cependant, hier soir, M. Price, qui habite près de la rivière, a déclaré qu’il avait agi pour protéger les habitants du hameau voisin dont les maisons avaient été dévastées par les inondations de l’année dernière.

Les résidents locaux ont déclaré avoir demandé à l’Agence pour l’environnement de nettoyer la rivière bloquée pour éviter d’autres inondations, mais leurs appels ont échoué.

Prétendant qu’il a agi avec permission, M. Price a déclaré: «Je suis un agriculteur du Herefordshire, j’ai vécu à Hay Farm et je suis né ici à la maison. Je n’ai jamais bougé et ai regardé cette rivière toute ma vie et personne ne la connaît mieux que moi.

«J’ai toujours soigné la rivière. On m’a demandé d’arrêter l’érosion parce que je suis le propriétaire foncier, donc je suis responsable de la rivière.

« C’était à l’Agence environnementale de s’occuper de ces rivières, mais ils ne font aucun travail et n’ont pas d’argent pour faire le travail parce qu’ils dépensent tout dans des presse-papiers. »

Il a ajouté que les inondations s’étaient aggravées au cours des 10 dernières années et qu’il avait le soutien du village et du conseil paroissial pour faire le travail.

L’Agence pour l’environnement a déclaré qu’elle prenait la question «très au sérieux» et avait lancé une enquête urgente.

Les écologistes – y compris Monty Don, l’hôte de BBC Gardener’s World – étaient hier sous le choc de « l’effacement complet » d’un site d’intérêt scientifique spécial, qui abrite la loutre, le saumon de l’Atlantique, la lamproie de ruisseau et le pied-de-biche.

Don, dont le jardin du cottage de Longmeadow – la base de tournage de Gardener’s World – se trouve à quelques kilomètres du tronçon de la rivière dans le Herefordshire, a tweeté: « Cela me brise le cœur mais (cela) est trop typique de l’ignorance, de l’arrogance et de la pureté. destruction gratuite de ceux qui ont le privilège de prendre soin de notre campagne.

Hier, 14 fonctionnaires d’agences telles que l’Agence pour l’environnement, la Commission des forêts, la police de West Mercia et le conseil du Herefordshire sont descendus sur les lieux (photo)

Un résident dont la maison a été inondée l’année dernière a déclaré à la publication que M. Price avait repris le travail parce que l’AE avait refusé d’écouter leurs appels.

Elle a déclaré: « John a agi dans le meilleur intérêt de la communauté locale. »

Un autre villageois a déclaré: « Lors des tempêtes de l’année dernière, tous les chalets près de la rivière ont été inondés et certains ne sont toujours pas prêts à accueillir les gens.

« On a demandé à l’Agence pour l’environnement à maintes reprises de trier la rivière, mais cela ne s’est pas produit.

«Je pense que John était juste malade et fatigué d’attendre une autre inondation et a juste fait ce qu’il avait à faire.

Helen Stace, du Herefordshire Wildlife Trust (photo de gauche), a déclaré: « Ce n'est rien de moins qu'une tragédie ».

Hier, 14 fonctionnaires d’agences telles que l’Agence pour l’environnement, la Commission des forêts, la police de West Mercia et le Conseil du Herefordshire sont descendus sur les lieux.

Dave Throup, responsable régional de l’Agence pour l’environnement, a déclaré: «Nous sommes au courant des rapports faisant état de dommages à la rivière Lugg, qui, en raison de son importance environnementale, est protégée par le statut de site d’intérêt scientifique spécial.

«Nous traitons cela très au sérieux avec Natural England et la Forestry Commission qui ont pris des mesures immédiates pour tenter d’empêcher tout autre travail sur le site.

Helen Stace, du Herefordshire Wildlife Trust, a déclaré: « Ce n’est rien de moins qu’une tragédie qui aura des conséquences désastreuses pour la faune et la qualité de l’eau en aval. Il ne s’agit pas de protéger la zone locale contre les inondations, à mon avis, le travail qui a été fait aura en fait l’effet inverse.