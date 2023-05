L’agence photo américaine refuse de remettre des photos de Harry et Meghan parce que l’Amérique a battu le roi George III dans une guerre il y a 250 ans

Une agence photo américaine refuse de remettre des photos du duc et de la duchesse de Sussex prises lors d’une poursuite en voiture – parce que l’Amérique a battu le roi George III dans une guerre il y a 250 ans.

Le prince Harry, 38 ans, et sa femme Meghan, 41 ans, affirment avoir été suivis de manière agressive par des photographes à New York plus tôt cette semaine et ont exigé de recevoir toutes les photos prises.

Le duc et la duchesse de Sussex avec la mère de Meghan, Doria Ragland Crédit : Getty

L’Amérique a battu le roi George III lors de la guerre d’indépendance au 18e siècle Crédit : Archives d’art

Mais Backgrid USA a refusé, plaisantant sur le fait que les Américains avaient depuis longtemps rejeté la prérogative royale.

L’agence a déclaré aux avocats du couple : « En Amérique, comme vous le savez sûrement, la propriété appartient à son propriétaire : les tiers ne peuvent pas simplement exiger qu’elle leur soit donnée, comme peuvent le faire les rois.

« Peut-être devriez-vous vous asseoir avec votre client et l’informer que ses règles anglaises de prérogative royale d’exiger que les citoyens remettent leurs biens à la Couronne ont été rejetées par ce pays il y a longtemps.

« Nous soutenons nos pères fondateurs. »

L’arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Harry, George III, a perdu les colonies américaines lors de la guerre d’indépendance au 18ème siècle.

Harry affirme que lui, Meghan et sa mère Doria Ragland, 66 ans, ont été impliqués dans une « poursuite en voiture presque catastrophique » avec des paparazzi après une cérémonie de remise de prix mardi.

L’agence basée en Californie nie qu’ils aient jamais été en danger.