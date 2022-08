L’agence nucléaire ukrainienne met en garde contre le risque d’hydrogène et de fuites radioactives suite aux dommages causés à l’usine de Zaporizhzhia

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La société nucléaire ukrainienne Energoatom a déclaré samedi qu’il existait un risque accru de fuite dangereuse d’hydrogène ou de radioactivité à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP) après qu’elle ait été endommagée par des bombardements ces dernières semaines.

“En raison des bombardements périodiques, l’infrastructure de la centrale a été endommagée, il existe des risques de fuite d’hydrogène et de pulvérisation de substances radioactives, et le risque d’incendie est élevé”, a déclaré l’agence nucléaire dans un communiqué.

Les bombardements sur ou à proximité du ZNPP ont de plus en plus menacé la sécurité nucléaire de l’Ukraine ces dernières semaines et les responsables ont averti que des dommages à la plus grande centrale nucléaire d’Europe pourraient provoquer une catastrophe plus importante que la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

Plus tôt cette semaine, deux des réacteurs de la centrale ont été déconnectés du réseau électrique lorsque des lignes électriques ont été endommagées par des bombardements et que des systèmes de protection d’urgence ont été déclenchés.

Les travailleurs ukrainiens – qui ont continué à exploiter le site malgré l’occupation russe depuis mars – ont pu rétablir samedi une “alimentation électrique stable” à l’usine et la reconnecter au réseau électrique ukrainien.

L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées des dommages causés à la centrale nucléaire, mais Kyiv et la communauté internationale ont fait valoir que la menace d’une catastrophe nucléaire persiste tant que les forces russes continuent d’occuper la centrale nucléaire ukrainienne.

“En raison de la présence de l’armée russe, de ses armes, de son équipement et de ses explosifs dans la centrale électrique, il existe de sérieux risques pour le fonctionnement sûr du ZNPP”, a déclaré Energoatom samedi.

L’agence nucléaire a déclaré que les forces russes avaient “augmenté la pression” sur le personnel ukrainien exploitant le site “pour les empêcher de divulguer des preuves des crimes des occupants de la centrale et de son utilisation comme base militaire”.

Samedi, des informations ont commencé à faire surface selon lesquelles les troupes russes auraient “torturé” le personnel de la centrale avant la visite de l’Agence internationale de l’énergie atomique alors que l’ONU cherche à sécuriser le site.

“L’Ukraine appelle la communauté mondiale à prendre des mesures immédiates pour forcer la Russie à libérer le ZNPP et à transférer la centrale électrique sous le contrôle de notre pays pour le bien de la sécurité du monde entier”, a déclaré Energoatom.