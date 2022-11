L’agence nucléaire met en garde contre de nouveaux bombardements dans une usine ukrainienne

KYIV, Ukraine (AP) – De puissantes explosions ont secoué dimanche matin la région ukrainienne de Zaporizhzhia, site de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, a déclaré l’organisme mondial de surveillance nucléaire dans un communiqué, appelant à “des mesures urgentes pour aider à prévenir un accident nucléaire” en Russie. -établissement occupé.

Rafael Mariano Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré que deux explosions – une samedi soir et une autre dimanche matin – près de l’usine de Zaporizhzhia ont brusquement mis fin à une période de calme relatif autour de l’installation nucléaire qui a été le théâtre de combats. entre les forces russes et ukrainiennes depuis le début de la guerre le 24 février.

Les craintes d’une catastrophe nucléaire sont au premier plan depuis que les troupes russes ont occupé la centrale au début de l’invasion de l’Ukraine. La poursuite des combats dans la région a soulevé le spectre d’une catastrophe.

Dans ce qui semblait être de nouveaux bombardements à proximité et sur le site, les experts de l’AIEA de l’installation de Zaporizhzhia ont rapporté avoir entendu plus d’une douzaine d’explosions en peu de temps dimanche matin, selon le communiqué, ajoutant que l’équipe de l’AIEA a pu voir des des explosions depuis les fenêtres de leurs bureaux.

Plusieurs bâtiments, systèmes et équipements de la centrale – aucun d’entre eux n’étant critique pour la sûreté et la sécurité nucléaires de la centrale – ont été endommagés lors du bombardement, indique le communiqué de l’AIEA, citant des informations fournies par la direction de la centrale. Aucune victime n’a été signalée.

Grossi a déclaré que les informations faisant état de bombardements étaient “extrêmement inquiétantes”. Il a ajouté: “Quiconque est derrière cela, cela doit cesser immédiatement.

“Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, vous jouez avec le feu !” Grossi, et a appelé les deux parties au conflit à convenir et à mettre en œuvre de toute urgence une zone de sûreté et de sécurité nucléaires autour de l’installation nucléaire.

La Russie a pilonné le réseau électrique ukrainien et d’autres infrastructures clés depuis les airs, provoquant des pannes généralisées pour des millions d’Ukrainiens dans un hiver glacial, la neige recouvrant la capitale, Kyiv, et d’autres villes.

