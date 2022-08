L’agence nucléaire des Nations Unies visitera une centrale ukrainienne assiégée dans les “prochains jours”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’agence nucléaire des Nations Unies a déclaré qu’une équipe d’experts se rendra dans les “prochains jours” de la centrale nucléaire ukrainienne assiégée de Zaporizhzhia (ZNPP) pour évaluer les dégâts et tenter d’éviter une éventuelle catastrophe nucléaire.

L’usine, située dans le sud de l’Ukraine, a été touchée par un déluge de bombardements ces derniers jours, Moscou et Kyiv étant responsables des attaques.

Les forces russes ont pris le contrôle de l’usine en mars, mais ont permis au personnel ukrainien de continuer à exploiter l’usine.

Les États-Unis et des dizaines d’autres pays ont exhorté la Russie à autoriser les experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à inspecter la centrale.

“La mission prévue évaluerait les dommages physiques aux installations du ZNPP, déterminerait si les systèmes de sûreté et de sécurité principaux et de secours étaient fonctionnels et évaluerait les conditions de travail du personnel, en plus d’effectuer des activités de garanties urgentes sur le site”, a déclaré l’AIEA. Dimanche.

OÙ EN EST LA GUERRE EN UKRAINE À 6 MOIS

La Russie a accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé l’usine ce week-end, tandis que le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré dimanche que la Russie avait transformé l’usine en “base militaire”.

“Les militaires russes doivent sortir de l’usine, ils n’ont rien à faire là-bas !” Kuleba a tweeté dimanche.

Malgré les bombardements, les niveaux de rayonnement étaient normaux dimanche et il n’y avait aucune preuve de fuite d’hydrogène, a indiqué l’AIEA.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le département d’État, quant à lui, a accusé la Russie d'”obstructionnisme cynique” pour avoir bloqué un traité de non-prolifération nucléaire qui était en préparation depuis un mois.

“La Russie l’a fait afin de bloquer un langage qui reconnaissait simplement le grave risque radiologique à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, le type même de défi que la conférence est appelée à relever”, a déclaré dimanche le département d’État.