L’agence nucléaire de l’ONU va enquêter sur l’allégation russe de “bombes sales”

“Le but des visites de garanties de cette semaine est de détecter d’éventuelles activités et matières nucléaires non déclarées liées au développement de bombes sales”, indique le communiqué. “L’AIEA a inspecté l’un des deux sites il y a un mois et aucune activité ou matière nucléaire non déclarée n’y a été trouvée.”