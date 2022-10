L’agence nucléaire de l’ONU va enquêter sur l’allégation russe de “bombes sales”

NATIONS UNIES (AP) – Le chef du nucléaire de l’ONU a déclaré jeudi qu’il envoyait des inspecteurs dans deux endroits en Ukraine où la Russie alléguait que des activités liées à la production possible de “bombes sales” avaient lieu.

Rafael Grossi a déclaré dans un communiqué que des inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique se rendraient cette semaine sur les deux sites, qui sont sous les garanties de l’AIEA, suite à une demande écrite du gouvernement ukrainien.

“Le but des visites de garanties de cette semaine est de détecter d’éventuelles activités et matières nucléaires non déclarées liées au développement de bombes sales”, indique le communiqué. “L’AIEA a inspecté l’un des deux sites il y a un mois et aucune activité ou matière nucléaire non déclarée n’y a été trouvée.”

La déclaration n’identifie pas les sites, mais l’ambassadeur de Russie à l’ONU a affirmé cette semaine dans une lettre aux membres du Conseil de sécurité que l’Institut ukrainien de recherche nucléaire de l’Académie nationale des sciences de Kyiv et l’usine d’extraction et de traitement de Vostochniy “ont reçu des ordres directs du (président Volodymyr) du régime de Zelensky pour développer une telle bombe sale.

L’envoyé, Vassily Nebenzia, a déclaré que les informations provenaient du ministère russe de la Défense. Il a déclaré que “les travaux sont sur le point de se terminer” sur une bombe sale, qui utilise des explosifs pour disperser des déchets radioactifs dans le but de semer la terreur.

Grossi était au siège de l’ONU à New York pour informer les membres du conseil à huis clos jeudi.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait une allégation non fondée selon laquelle l’Ukraine se préparait à lancer une soi-disant bombe sale au cours du week-end lors d’appels à ses homologues britanniques, français, turcs et américains.

La Grande-Bretagne, la France et les États-Unis ont rejeté l’affirmation d’emblée, la qualifiant de “transparente fausse”.

Le président russe Vladimir Poutine a réitéré l’allégation mercredi.

L’Ukraine a rejeté l’affirmation de Moscou comme une tentative de détourner l’attention des plans présumés du Kremlin pour faire exploser une bombe sale.

Energoatom, l’entreprise publique ukrainienne qui exploite les quatre centrales nucléaires du pays, a déclaré que les troupes russes avaient effectué des travaux de construction secrets au cours de la semaine dernière à la centrale nucléaire occupée de Zaporizhzhia.

Les officiers russes contrôlant la zone ne donneront pas accès au personnel ukrainien qui dirige l’usine ou aux moniteurs du chien de garde de l’énergie atomique de l’ONU qui leur permettrait de voir ce que font les Russes, a déclaré Energoatom dans un communiqué mardi.

Edith M. Lederer, Associated Press