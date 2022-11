L’agence nucléaire de l’ONU ouvre une enquête sur l’allégation russe d’une bombe sale

KYIV, Ukraine (AP) – Des experts de l’agence de l’énergie nucléaire des Nations Unies ont inspecté mardi deux sites où la Russie a affirmé sans fondement que l’Ukraine fabriquait des “bombes sales”.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré dans un communiqué que les inspections avaient commencé à deux endroits en Ukraine et seraient bientôt terminées. Les inspections avaient été demandées par Kyiv à la suite des allégations russes.

De hauts responsables russes, dont le président Vladimir Poutine, ont porté des accusations non fondées selon lesquelles l’Ukraine se prépare à utiliser une soi-disant bombe sale, un explosif contenant des matières radioactives.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a affirmé dans une lettre aux membres du Conseil de sécurité la semaine dernière que l’installation de recherche nucléaire et la société minière ukrainiennes “avaient reçu des ordres directs du régime du (président Volodymyr) Zelenskyy pour développer une telle bombe sale”.

Les nations occidentales ont rejeté d’emblée cette affirmation non fondée, la qualifiant de “transparente fausse”. Les autorités ukrainiennes l’ont rejeté comme une tentative de détourner l’attention des propres plans présumés de Moscou de faire exploser une bombe sale afin de justifier sa propre escalade des hostilités.

L’AIEA a déclaré que les deux sites faisant l’objet d’une enquête “sont sous les garanties de l’AIEA et ont été visités régulièrement par des inspecteurs de l’AIEA” dont la mission est de détecter les activités nucléaires non déclarées, ainsi que les matériaux liés au développement de bombes sales.

“L’AIEA a inspecté l’un des deux sites il y a un mois et aucune activité ou matière nucléaire non déclarée n’y a été trouvée”, a déclaré l’agence dans un communiqué lundi.

Dans un développement séparé, une personne a été tuée et plusieurs bâtiments ont été détruits après que quatre missiles russes ont frappé la ville méridionale de Mykolaïv vers minuit, a déclaré le gouverneur de Mykolaïv Vitali Kim sur Telegram.

Ailleurs, des explosions ont secoué tôt mardi la ville de Poltava, dans le nord-est de l’Ukraine, a déclaré le gouverneur de Poltava, Dmytro Lunin, sur Telegram. Quatre drones russes se sont écrasés sur des structures civiles dans la ville, provoquant un incendie, a déclaré Lunin. Trois autres drones ont été abattus. Aucune victime n’a été signalée.

Pendant la nuit, des bombardements russes ont frappé la ville de Nikopol, dans le sud-est de l’Ukraine, et les Marhanets à proximité, a déclaré le gouverneur de Dnipropetrovsk, Valentyn Reznichenko. Une quarantaine d’obus ont touché Nikopol, situé de l’autre côté du fleuve Dniper depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, endommageant 14 bâtiments résidentiels, un jardin d’enfants, une pharmacie, une banque et plusieurs magasins, a déclaré le responsable.

À Marhanets, les dommages à une ligne électrique et la perte d’électricité d’une station de pompage d’eau ont temporairement laissé quelque 40 000 familles sans eau courante et 10 000 familles sans électricité, selon Reznichenko. L’électricité et l’eau ont été rétablies le matin.

L’Ukraine était encore aux prises mardi avec les conséquences du barrage massif de frappes russes de lundi qui a perturbé l’approvisionnement en électricité et en eau dans plusieurs villes et villages ukrainiens.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que les autorités avaient rétabli l’électricité et l’eau courante dans les immeubles résidentiels de Kyiv, mais que les coupures de courant se poursuivraient dans la capitale ukrainienne en raison d’importantes pénuries d’électricité.

À Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, le service de métro a de nouveau été suspendu mardi, selon la page Telegram du métro. Aucune raison de la suspension n’a été donnée.

Dans la région occupée de Kherson, les autorités installées par la Russie ont cherché à évacuer jusqu’à 70 000 personnes supplémentaires vivant à moins de 15 kilomètres (9 miles) du Dniepr en prévision d’une contre-offensive ukrainienne pénétrant plus profondément dans la région. L’effort était déjà en cours mardi matin, selon le gouverneur de la région nommé par le Kremlin, Vladimir Saldo.

En Russie, le repêchage d’automne régulier a débuté mardi avec un total de 120 000 hommes qui devraient être enrôlés dans les deux prochains mois. Les responsables militaires russes ont assuré que les conscrits ne seraient pas envoyés combattre en Ukraine, y compris dans les régions annexées.

Mais l’Institut pour l’étude de la guerre, basé aux États-Unis, a déclaré dans son dernier rapport que le ministère russe de la Défense “tente de tromper la population russe” en lui faisant croire que les conscrits d’automne ne seront pas envoyés combattre en Ukraine, ce qui empêchera probablement l’esquive des conscriptions. .

L’annexion illégale par la Russie de quatre régions ukrainiennes occupées “signifie que tous les combats se déroulent dans des zones que le Kremlin revendique comme territoire russe”, indique le rapport, de sorte que “des conscrits seront presque certainement déployés en Ukraine une fois leur formation terminée vers mars ou avril 2023, et pourrait être déployé plus tôt en réponse aux changements sur le champ de bataille.

La conscription d’automne de cette année devait commencer en octobre, mais a été retardée d’un mois en raison de la mobilisation partielle de 300 000 hommes, qui a été déclarée terminée lundi. Les critiques du Kremlin ont averti que l’appel pourrait reprendre après la fin du repêchage d’automne et que les bureaux d’enrôlement militaire seraient libérés du traitement des conscrits.

Andrew Meldrum, Associated Press