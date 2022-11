L’agence nucléaire de l’ONU ordonne à l’Iran de coopérer car un nouvel accord atomique semble moins probable

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui est le chien de garde nucléaire des Nations Unies, a voté pour ordonner à l’Iran de coopérer avec l’enquête de l’agence sur les traces d’uranium trouvées sur trois sites non déclarés, car un accord nucléaire avec le pays semble de moins en moins certain.

La résolution rédigée par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne indique que le conseil “décide qu’il est essentiel et urgent” que l’Iran explique l’origine des particules d’uranium et plus généralement donne à l’AIEA toutes les réponses dont elle a besoin.

“L’Iran doit maintenant fournir la coopération nécessaire, plus de promesses en l’air”, ont déclaré les États-Unis dans leur déclaration au conseil peu avant l’adoption de la résolution avec 26 voix pour, cinq abstentions et deux pays absents, selon des diplomates présents à la réunion. . Seules la Russie et la Chine ont voté contre.

La résolution n’est pas la première fois que le conseil prend des mesures contre l’Iran, mais la résolution actuelle contient un libellé plus fort qui fait allusion à une éventuelle escalade diplomatique sur toute la ligne.

LA PHOTO REVOLUTIONNAIRE D’IRAN KISS DEVIENT VIRAL COMME BEL ACTE DE DEFIANCE CONTRE LE REGIME

Une action possible que le conseil pourrait prendre à l’avenir est un renvoi au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital.

“Un langage plus ferme du conseil d’administration de l’AIEA sur les échecs iraniens à expliquer les traces de particules d’uranium artificielles sur d’anciens sites nucléaires peut servir de piste potentielle pour le renvoi du CSNU, ce que Téhéran a longtemps cherché à éviter par des demi-mesures et des promesses vides de coopération, », a déclaré Taleblu.

REGARDER : LES FORCES DE SÉCURITÉ IRANIENNES CIBLENT LES JEUNES MANIFESTANTS AVEC UNE RÉPRESSION DE PLUS EN PLUS VIOLENTE

Taleblu a expliqué que “censurer l’Iran pour ces lacunes doit être le prix plancher” plutôt qu’un prix plafond d’une nouvelle “approche basée sur la pression pour contrer les infractions nucléaires de Téhéran”.

“Si la transparence et la coopération ne sont pas au rendez-vous, alors dans l’intérêt de l’intégrité du régime mondial de non-prolifération, Téhéran devra faire face aux conséquences”, a ajouté Taleblu. “Cela inclut l’exercice de l’option ‘snapback’ intégrée au JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).”

La décision de l’AIEA intervient alors que les pourparlers sur un accord nucléaire sont au point mort et que Robert Malley, envoyé américain pour les affaires iraniennes, dit le mois dernier qu’il ne “perdra pas de temps” à essayer de relancer les pourparlers avec l’Iran à la lumière de la répression brutale de Téhéran contre les manifestants antigouvernementaux et de son soutien à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine.

L’IRAN POURRAIT UTILISER DES EXÉCUTIONS DE MASSE POUR RÉPRIMER LES MANIFESTATIONS ANTI-HIJAB À TRAVERS LE PAYS, AVERTIT LE GROUPE DES DROITS DE L’HOMME

Au cours de l’été, les responsables iraniens ont rejeté une proposition de l’UE et ont formulé d’autres demandes fin août et début septembre. Depuis lors, des manifestations anti-gouvernementales ont éclaté en Iran en réponse à la mort en garde à vue de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée par la police des mœurs iranienne en septembre pour ne pas avoir correctement couvert ses cheveux avec le foulard islamique, connu sous le nom de hijab, qui est obligatoire pour les femmes iraniennes.

Bien qu’O’Malley ait déclaré plus tôt cette semaine que les États-Unis poursuivaient leur stratégie de “sanctions et pressions”, un responsable iranien a déclaré cette semaine qu’il y avait actuellement un “échange ininterrompu de messages” entre les deux pays concernant la relance de l’accord de 2015. qui a été abandonné par l’ancien président Donald Trump, L’agence Anadolu a signalé cette semaine.

Lisa Daftari, experte des relations iraniennes et rédactrice en chef du Foreign Desk, a déclaré à Fox News Digital que le récent développement de l’AIEA “remet en question” l’approche de l’administration Biden vis-à-vis de l’Iran et fournit la preuve que tout accord nucléaire serait un accord avec un partenaire qui n’a pas montré de raison d’être digne de confiance.

LA MAISON BLANCHE DEVRAIT APPEL AU CHANGEMENT DE RÉGIME EN IRAN ET RETIRER L’ALLÉGEMENT DES SANCTIONS DE LA TABLE, DIT LE RAPPORT

“À ce jour, l’administration Biden a subi des pressions pour suspendre l’accord à la fois en raison des exigences du régime, mais plus encore en raison du mouvement des jeunes manifestants iraniens, qui a réussi à attirer l’attention mondiale”, a déclaré Daftari. “Un développement comme celui-ci souligne une fois de plus l’importance de soutenir le mouvement en Iran, qui cherche à renverser un gouvernement auquel on ne peut pas faire confiance pour diriger son peuple ou obtenir des armes nucléaires.”

Taleblu a déclaré à Fox News Digital qu’indépendamment de toute résolution émise contre l’Iran, “les avancées nucléaires et l’intransigeance diplomatique du pays sont de plus en plus ce qui jette de l’eau froide sur la perspective d’une diplomatie nucléaire avec la République islamique”.

“Après tout, les diplomates occidentaux doivent se demander quel est l’intérêt d’une telle diplomatie avec un régime qui massacre les manifestants, prolifère les armes, soutient les guerres d’agression impériale et continue de fuir la transparence nucléaire ?” il a dit.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

Reuters a contribué à ce rapport.