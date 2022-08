L’agence nucléaire de l’ONU demande à nouveau de visiter la centrale nucléaire ukrainienne

NATIONS UNIES (AP) – L’agence nucléaire de l’ONU a renouvelé mardi sa demande d’évaluation de la sûreté et de la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe dans le sud-est de l’Ukraine que la Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement de bombarder, déclenchant des avertissements d’une éventuelle catastrophe nucléaire.

La chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a annoncé au début d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia que Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, avait demandé l’envoi d’une mission de l’AIEA “pour mener à bien des missions essentielles”. activités de sûreté, de sécurité et de sauvegarde sur le site.

“Les préparatifs de la mission se poursuivent et l’AIEA est en consultation active avec toutes les parties concernant ses efforts pour envoyer une telle mission dès que possible”, a déclaré DiCarlo. “Nous nous félicitons des récentes déclarations de l’Ukraine et de la Russie indiquant leur soutien à l’objectif de l’AIEA d’envoyer une mission sur la centrale, qui serait la première de l’AIEA sur ce site depuis le début de la guerre.”

DiCarlo a déclaré que l’ONU avait la capacité logistique et de sécurité en Ukraine “pour soutenir toute mission de l’AIEA à l’usine depuis Kyiv, à condition que l’Ukraine et la Russie soient d’accord”.

L’usine de Zaporizhzhia est sous le contrôle des forces russes depuis début mars, peu après leur invasion de l’Ukraine. Des experts techniques ukrainiens continuent d’exploiter l’équipement nucléaire.

DiCarlo a qualifié la situation à l’intérieur et autour de l’usine de “dangereuse” et a appelé au retrait de tout le personnel et de l’équipement militaires de l’installation et à un accord sur une zone démilitarisée autour de son périmètre.

Si les rapports presque quotidiens “d’incidents alarmants impliquant l’usine” se poursuivent ou s’intensifient, a averti DiCarlo, “nous pourrions faire face à une catastrophe”.

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré au conseil que depuis sa dernière réunion sur l’opération de Zaporizhzhia il y a environ deux semaines, “la situation en matière de sûreté nucléaire s’est encore détériorée”.

“Les forces armées ukrainiennes continuent pratiquement tous les jours de bombarder le territoire de la centrale nucléaire et la ville d’Enerhodar, ce qui crée un risque réel d’accident radiologique”, a-t-il déclaré.

“Nous espérons que la mission de voyage de l’AIEA aura lieu dans un avenir très proche et les experts de l’agence confirmeront la situation réelle à la station”, a déclaré Nebenzia. “Nous sommes prêts à apporter le maximum de soutien possible pour résoudre tous les problèmes d’organisation.”

Après la réunion de haut niveau de la semaine dernière dans la ville de Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine, avec le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et les présidents de l’Ukraine et de la Turquie, il semble que des progrès aient été réalisés concernant une mission de l’AIEA à la centrale. Mais depuis lors, il n’y avait eu aucun signe de progrès jusqu’à l’annonce de DiCarlo.

Elle a déclaré au conseil que le chef de l’ONU avait discuté de la question de la sécurité de l’usine lors d’un appel téléphonique avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou le 15 août et avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de la réunion du 18 août à Lviv.

“En contact étroit avec l’AIEA, l’ONU a évalué que nous avons la capacité logistique et de sécurité en Ukraine pour soutenir toute mission de l’AIEA à l’usine depuis Kyiv, à condition que l’Ukraine et la Russie soient d’accord”, a déclaré DiCarlo.

Edith M. Lederer, Associated Press