L’agence nucléaire de l’ONU demande à nouveau de visiter la centrale nucléaire ukrainienne

NATIONS UNIES – L’agence nucléaire des Nations Unies a renouvelé mardi sa demande d’évaluation de la sûreté et de la sécurité de la plus grande centrale nucléaire d’Europe dans le sud-est de l’Ukraine que la Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement de bombarder, déclenchant des avertissements d’une éventuelle catastrophe nucléaire.

“Les préparatifs de la mission se poursuivent et l’AIEA est en consultation active avec toutes les parties concernant ses efforts pour envoyer une telle mission dès que possible”, a déclaré DiCarlo. “Nous nous félicitons des récentes déclarations de l’Ukraine et de la Russie indiquant leur soutien à l’objectif de l’AIEA d’envoyer une mission sur la centrale, qui serait la première de l’AIEA sur ce site depuis le début de la guerre.”

DiCarlo a déclaré que l’ONU avait la capacité logistique et de sécurité en Ukraine “pour soutenir toute mission de l’AIEA à l’usine depuis Kyiv, à condition que l’Ukraine et la Russie soient d’accord”.

DiCarlo a qualifié la situation à l’intérieur et autour de l’usine de “dangereuse” et a appelé au retrait de tout le personnel et de l’équipement militaires de l’installation et à un accord sur une zone démilitarisée autour de son périmètre.