L’agence nucléaire de l’ONU critique l’Iran pour avoir interdit aux inspecteurs de participer à son programme de surveillance | Actualités sur l’énergie nucléaire

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a critiqué l’Iran pour avoir empêché plusieurs de ses inspecteurs les plus expérimentés de surveiller le programme du pays.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a condamné samedi la décision « disproportionnée et sans précédent » de l’Iran d’interdire plusieurs inspecteurs affectés dans le pays, entravant ainsi sa surveillance des activités nucléaires de Téhéran.

La décision de l’Iran est une réponse à un appel lancé cette semaine par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne au Conseil des gouverneurs de l’AIEA pour que Téhéran coopère immédiatement avec l’agence sur des questions telles que l’explication des traces d’uranium trouvées sur des sites non déclarés.

Grossi a toutefois clairement indiqué qu’il pensait que l’Iran avait réagi de manière excessive.

« Je condamne fermement cette mesure unilatérale disproportionnée et sans précédent qui affecte la planification et la conduite normales des activités de vérification de l’agence en Iran et contredit ouvertement la coopération qui devrait exister entre l’agence et l’Iran », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cette déclaration ferme intervient dans un contexte de tensions de longue date entre l’Iran et l’agence, chargée de surveiller un programme nucléaire dont les pays occidentaux soupçonnent depuis longtemps qu’il vise à développer une arme nucléaire. L’Iran insiste sur le fait que le programme est pacifique.

La décision iranienne, connue sous le nom de « dé-désignation » des inspecteurs, est autorisée ; Les États membres peuvent généralement opposer leur veto aux inspecteurs chargés de visiter leurs installations nucléaires en vertu du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et de l’accord de garanties de chaque pays avec l’agence régissant les inspections.

Mais l’AIEA a déclaré que la décision de Téhéran allait au-delà des pratiques normales. Il a indiqué que l’Iran lui avait annoncé qu’il interdirait « plusieurs » inspecteurs, sans donner de chiffre.

« Ces inspecteurs font partie des experts de l’agence les plus expérimentés et possèdent des connaissances uniques en matière de technologie d’enrichissement », a déclaré l’agence. « Avec la décision d’aujourd’hui, l’Iran a effectivement supprimé environ un tiers du groupe principal des inspecteurs les plus expérimentés de l’agence désignés pour l’Iran. »

Le ministère iranien des Affaires étrangères a lié cette décision à ce qu’il a qualifié de tentative des États-Unis et de trois pays européens d’utiliser le corps à mauvais escient « à leurs propres fins politiques ». Il semble faire référence à la Grande-Bretagne, à la France et à l’Allemagne, qui ont déclaré jeudi qu’elles maintiendraient les sanctions contre l’Iran liées à ses programmes nucléaire et balistique.

« L’Iran avait déjà mis en garde contre les conséquences de tels abus politiques, y compris la tentative de politiser l’atmosphère de l’agence », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

« Bien entendu, l’Iran poursuivra sa coopération positive dans le cadre des accords conclus et soulignera la nécessité de la neutralité de l’agence », a-t-il ajouté.

Un diplomate basé à Vienne a déclaré que l’Iran avait retiré la désignation de tous les membres français et allemands de l’équipe d’inspection de l’AIEA. Il n’y avait déjà aucun membre américain ou britannique.

L’AIEA, basée à Vienne, a rapporté plus tôt ce mois-ci que l’Iran avait ralenti le rythme auquel il enrichit l’uranium jusqu’à un niveau proche de celui de la fabrication d’armes. Cela a été perçu comme un signe que Téhéran tentait d’apaiser les tensions après des années de tensions entre lui et les États-Unis.

L’Iran et les États-Unis négocient un échange de prisonniers et la libération de milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés en Corée du Sud.

Les puissances mondiales ont conclu un accord avec Téhéran en 2015, aux termes duquel elles acceptaient de limiter l’enrichissement de l’uranium aux niveaux nécessaires à l’énergie nucléaire en échange de la levée des sanctions économiques.

Le président de l’époque, Donald Trump, a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord en 2018, rétablissant ainsi des sanctions paralysantes. L’Iran a commencé à rompre ces conditions un an plus tard. Les négociations formelles à Vienne pour tenter de relancer l’accord ont échoué en août 2022.