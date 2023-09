L’agence nucléaire de l’ONU critique l’Iran pour avoir interdit à « plusieurs » inspecteurs de surveiller son programme

BERLIN (AP) — L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a sévèrement critiqué l’Iran samedi pour avoir effectivement empêché plusieurs de ses inspecteurs les plus expérimentés de surveiller le programme controversé du pays.

Cette déclaration ferme intervient dans un contexte de tensions de longue date entre l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique, chargée de surveiller un programme nucléaire dont les pays occidentaux soupçonnent depuis longtemps qu’il vise à développer une arme nucléaire. L’Iran insiste sur le fait que le programme est pacifique.

Rafael Mariano Grossi, le chef de l’AIEA, a déclaré que l’Iran avait retiré la désignation de « plusieurs inspecteurs expérimentés de l’Agence », leur interdisant de participer au contrôle de son programme.

« L’Iran a effectivement supprimé environ un tiers du noyau des inspecteurs les plus expérimentés de l’Agence désignés pour l’Iran », a-t-il déclaré.

Grossi a ensuite « condamné fermement cette mesure unilatérale disproportionnée et sans précédent », affirmant qu’elle « constitue un coup inutile porté à une relation déjà tendue entre l’AIEA et l’Iran ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a lié cette décision à ce qu’il a qualifié de tentative des États-Unis et de trois pays européens d’utiliser le corps à mauvais escient « à leurs propres fins politiques ». Il semble faire référence à la Grande-Bretagne, à la France et à l’Allemagne, qui ont déclaré jeudi qu’elles maintiendraient les sanctions contre l’Iran liées à ses programmes nucléaire et balistique.

« L’Iran avait précédemment mis en garde contre les conséquences de tels abus politiques, y compris la tentative de politiser l’atmosphère de l’agence », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

L’AIEA, basée à Vienne, a rapporté plus tôt ce mois-ci que l’Iran avait ralenti le rythme auquel il enrichit l’uranium jusqu’à un niveau proche de celui de la fabrication d’armes. Cela a été perçu comme un signe que Téhéran tentait d’apaiser les tensions après des années de tensions entre lui et les États-Unis.

L’Iran et les États-Unis négocient un échange de prisonniers et la libération de milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés en Corée du Sud.

Les puissances mondiales ont conclu un accord avec Téhéran en 2015, aux termes duquel elles acceptaient de limiter l’enrichissement de l’uranium aux niveaux nécessaires à l’énergie nucléaire en échange de la levée des sanctions économiques. Les inspecteurs de l’ONU ont été chargés de surveiller le programme.

Le président de l’époque, Donald Trump, a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord en 2018, rétablissant ainsi des sanctions paralysantes. L’Iran a commencé à rompre ces conditions un an plus tard. Les négociations formelles à Vienne pour tenter de relancer l’accord ont échoué en août 2022.

L’Iran a longtemps nié avoir cherché à se doter de l’arme nucléaire et continue d’insister sur le fait que son programme est entièrement à des fins pacifiques, même si Grossi a averti que Téhéran disposait de suffisamment d’uranium enrichi pour « plusieurs » bombes nucléaires s’il choisissait de les construire.

Il faudra probablement encore des mois à Téhéran pour construire une arme. L’AIEA, l’Occident et d’autres pays affirment que l’Iran avait un programme nucléaire militaire secret qu’il a abandonné en 2003.

« Sans une coopération efficace, la confiance continuera à être insaisissable », a déclaré Grossi samedi. Sans ces inspecteurs, a-t-il déclaré, l’agence ne sera pas en mesure de « fournir des assurances crédibles que les matières et les activités nucléaires en Iran sont destinées à des fins pacifiques ».

L’écrivain d’Associated Press, Amir Vahdat, à Téhéran, a contribué.

Emily Schultheis, Associated Press