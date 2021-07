L’agence météorologique des Nations Unies confirme un nouveau record de température de 18,3 ° C en Antarctique, dit qu’il est « compatible avec le changement climatique »

Le nouveau record de 18,3 °C (65 °F) a été enregistré à la station de recherche d’Esperanza le 6 février 2020, a annoncé jeudi l’agence des Nations Unies alors qu’elle reconnaissait officiellement le nouveau record.

Il bat le précédent record du continent glacial de 17,5 °C (63,5 °F), enregistré à Esperanza le 24 mars 2015.

La station est située sur la péninsule Antarctique, la pointe la plus septentrionale de l’Antarctique, près de l’Amérique du Sud.

Le record de température de tous les temps pour toute la région de l’Antarctique (toutes les glaces et les terres au sud de 60 degrés de latitude) a été établi sur l’île Signy en janvier 1982, avec un maximum de 19,8 °C (67,6 °F).

Le secrétaire général de l’OMM, le professeur Petteri Taalas, a déclaré que le résultat est important car il aide à dresser un tableau du temps et du climat dans l’une des régions les plus reculées et les plus chaudes de la planète.

Dans un communiqué, il a déclaré que le nouveau record est « conforme au changement climatique que nous observons ».

