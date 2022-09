L’agence météorologique de l’ONU prévoit un “triple creux” La Niña

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Organisation météorologique mondiale prévoit qu’il est probable que l’épisode prolongé de La Niña durera au moins jusqu’à la fin de l’année, devenant le premier La Niña à “triple creux” du siècle.

Le “triple creux” s’étend sur trois hivers consécutifs dans l’hémisphère Nord, selon la mise à jour.

L’organisation prévoit qu’il y a 70 % de chances en septembre et novembre que l’actuelle La Niña se poursuive – ce pourcentage diminuant progressivement à 55 % de décembre à février 2023.

Le modèle climatique a commencé en septembre 2020.

CHALEUR DANGEREUSE POUR MENACER L’OUEST, APPORTANT DES TEMPÉRATURES RECORDS

Les conditions La Niña dans le Pacifique tropical se sont renforcées de la mi-juillet à la mi-août.

Ces conditions ont affecté les modèles de température et de précipitations et exacerbé la sécheresse et les inondations.

Les événements La Niña poussent l’eau chaude vers l’Asie, tandis que la remontée d’eau augmente au large de la côte ouest des Amériques, ramenant à la surface de l’eau froide et riche en nutriments.

L’eau froide de l’océan Pacifique a poussé le courant-jet vers le nord, ce qui a entraîné une sécheresse dans le sud des États-Unis. et de fortes pluies et des inondations dans le nord-ouest du Pacifique.

UN GRIMPEUR CALIFORNIEN MÈNE LA PREMIÈRE ASCENSION CONNUE DE L’UNE DES PLUS HAUTES FALAISES DE LA MER AU MONDE

Les températures hivernales sont plus chaudes que la normale dans le sud et plus fraîches que la normale dans le nord.

Il a généralement les effets opposés sur le temps et le climat comme El Niño.

Cependant, l’organisation note que tous les événements climatiques naturels se produisent désormais dans le contexte du changement climatique induit par l’homme.

“Il est exceptionnel d’avoir trois années consécutives avec un événement la Niña. Son influence refroidissante ralentit temporairement la hausse des températures mondiales – mais cela n’arrêtera ni n’inversera la tendance au réchauffement à long terme”, a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, dans une déclaration.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“L’aggravation de la sécheresse dans la Corne de l’Afrique et le sud de l’Amérique du Sud porte les caractéristiques de La Niña, tout comme les précipitations supérieures à la moyenne en Asie du Sud-Est et en Australasie. La nouvelle mise à jour La Niña confirme malheureusement les projections climatiques régionales selon lesquelles la sécheresse dévastatrice dans la La Corne de l’Afrique va s’aggraver et affecter des millions de personnes”, a-t-il déclaré.