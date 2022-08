L’agence météorologique de l’ONU prédit un rare “triple creux” La Nina en 2022

L’agence météorologique des Nations Unies prédit que le phénomène connu sous le nom de La Nina est sur le point de durer jusqu’à la fin de cette année, un mystérieux “triple plongeon” – le premier de ce siècle – causé par trois années consécutives de son effet sur les modèles climatiques comme la sécheresse et inondations dans le monde entier.

L’Organisation météorologique mondiale a déclaré mercredi que les conditions de La Nina, qui impliquent un refroidissement à grande échelle des températures de surface de l’océan, se sont renforcées dans le Pacifique équatorial oriental et central avec une augmentation des alizés ces dernières semaines.

Le haut responsable de l’agence n’a pas tardé à avertir que le “triple creux” ne signifie pas que le réchauffement climatique s’atténue.

“C’est exceptionnel d’avoir trois années consécutives avec un événement La Nina. Son influence refroidissante ralentit temporairement la hausse des températures mondiales, mais elle n’arrêtera ni n’inversera la tendance au réchauffement à long terme », a déclaré le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas.

La Nina est un refroidissement naturel et cyclique de certaines parties du Pacifique équatorial qui modifie les conditions météorologiques dans le monde entier, par opposition au réchauffement causé par le plus connu El Nino – un phénomène opposé. La Nina entraîne souvent plus d’ouragans dans l’Atlantique, moins de pluie et plus d’incendies de forêt dans l’ouest des États-Unis, et des pertes agricoles dans le centre des États-Unis.

Des études ont montré que La Nina coûte plus cher aux États-Unis que El Nino.

Ensemble, El Nino, La Nina et la condition neutre sont appelées ENSO, qui signifie El Nino Southern Oscillation, et elles ont l’un des effets naturels les plus importants sur le climat, augmentant parfois et atténuant parfois les effets importants du changement climatique d’origine humaine. de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, disent les scientifiques.

