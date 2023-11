L’agence libre de Shohei Ohtani plane sur l’intersaison de la MLB

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

SCOTTSDALE, Arizona – L’hiver de Shohei Ohtani a commencé cette semaine. À bien des égards, cela ressemblait exactement à l’été d’Ohtani ou même au printemps d’Ohtani ou à l’une des dernières années depuis que la star japonaise à double sens est devenue quelque chose que le baseball n’avait jamais vu. Les journalistes présents aux réunions des directeurs généraux ont interrogé les dirigeants de l’équipe de la MLB sur l’avenir de l’agent libre, et les dirigeants de l’équipe ont évité à tout prix de répondre de manière précise. Officiellement et hors de vue des caméras, les dirigeants ont spéculé entre eux sur le montant qu’Ohtani obtiendrait et comment il pourrait l’obtenir, à quoi pourrait ressembler l’accord et ce que voulait exactement Ohtani. Et, comme toujours, ses agents sont restés silencieux, peu disposés à donner le genre d’indices qui peuvent se transformer en véritables idées fausses jusqu’à ce qu’il y ait une vérité officielle à rapporter.

Pendant ce temps, les roues du baseball ont continué à tourner lors des réunions des directeurs généraux, et cela a retourné certains estomacs : environ 30 MLB et dirigeants d’équipes sur les quelques centaines réunis à Scottsdale cette semaine sont tombés malades d’une sorte de mal d’estomac, bien que mercredi, aucun des cas n’a été considéré comme grave. Et même cela n’a pas arrêté le taux de désabonnement pendant l’intersaison.

Après une année inoubliable, les Yankees et les Red Sox ont hâte de redevenir des titans

Mercredi après-midi, les Angels de Los Angeles ont annoncé l’embauche de Ron Washington comme manager. Les Angels devraient faire un énorme effort pour retenir Ohtani, même s’ils sont aux prises avec des lacunes organisationnelles qui les ont empêchés de participer aux séries éliminatoires depuis 2014. À Washington, ils gagnent un joueur de baseball bien-aimé qui a auparavant dirigé les Rangers du Texas pendant près de sept saisons. et les a menés à deux fanions et à trois apparitions en séries éliminatoires au cours d’un mandat qui s’est terminé par sa démission pour des raisons personnelles. Il s’est ensuite imposé comme un élément crucial de la croissance du poids lourd des Braves d’Atlanta, devenant l’entraîneur de champ intérieur le plus éminent du sport alors que les Braves rassemblaient le champ intérieur le plus solide et le plus stable du baseball.

« Il est tout ce que vous pourriez souhaiter. Il mérite cette opportunité », a déclaré le directeur général des Braves, Alex Anthopoulos. « C’est une perte énorme pour nous. J’insiste sur les majuscules, les gras, les italiques, tout cela. Mais j’ai passé six ans avec lui et je ne peux pas imaginer que je serai avec un autre gars comme celui-là pendant toute ma carrière.

L’impact exact, le cas échéant, de l’embauche de Washington sur la pensée d’Ohtani reste flou. Mais l’ombre d’Ohtani est si vaste qu’elle semble teinter presque tout ce qui s’est passé cette semaine avec cette même question.

Par exemple, le président des opérations baseball des Phillies, Dave Dombrowski, a déclaré mercredi qu’il avait parlé avec Bryce Harper et décidé que le voltigeur de longue date deviendrait leur joueur de premier but à temps plein la saison prochaine. Harper est passé au premier rang après son retour de l’opération de Tommy John, occupant la place laissée par le joueur de premier but de longue date de Philadelphie Rhys Hoskins, qui a subi une blessure au genou à la fin de l’entraînement de printemps. Mais maintenant, comme les Phillies ont Kyle Schwarber comme frappeur désigné et de nombreux voltigeurs comme Nick Castellanos, Brandon Marsh, Johan Rojas et d’autres, Harper avait plus de sens de s’en tenir au début.

“Plus nous en parlons en interne, plus nous pensons que c’est une bonne situation pour nous et une bonne situation pour lui”, a déclaré Dombrowski, reconnaissant qu’il a appelé Hoskins, qui est un agent libre, pour lui faire part de la décision.

Pour les Phillies, c’est une nouvelle suffisante. Mais l’égalité avec Ohtani est claire : Ohtani, opéré du coude il y a deux mois, ne pourra pas lancer l’année prochaine. Il ne pourra servir de frappeur désigné qu’en 2024 pour l’équipe qui décidera de le signer. Si les Phillies ont Harper au début et prévoient que Schwarber soit leur défenseur à plein temps – eh bien, ils n’auront peut-être pas assez de bâtons pour tout le monde, ce qui pourrait les rendre moins désireux de faire des folies avec Ohtani, ce qui pourrait prendre au moins un équipe d’un grand marché hors de la course, si cette équipe était réellement en lice. Les opinions ont tendance à varier quant à savoir qui dirige ce tirage au sort, c’est pourquoi chaque mouvement semble être lié d’une manière ou d’une autre.

Exemple concret : Scott Boras a reconnu mercredi que son client, frappeur désigné all-star, JD Martinez, qui est également agent libre, sera probablement également lié au sort d’Ohtani d’une manière ou d’une autre.

“Je ne m’attends pas à ce qu’ils fassent partie de la même équipe”, a-t-il déclaré avec un sourire.

“Dans cet univers, certaines équipes ont eu des conditions “si nous ne le faisons pas”. [sign Ohtani], si nous le faisons parce que c’est cette position’ », a déclaré Boras. “Ce qui est logique.”

Dès la dernière intersaison, lorsque les Dodgers ont signé avec Martinez un contrat d’un an pour occuper leur poste de DH, certains observateurs de l’industrie ont tracé des lignes vers une poursuite potentielle d’Ohtani cette année. En accordant à Martinez un contrat d’un an, ils se sont assurés d’avoir de la place au poste de frappeur désigné lorsqu’Ohtani était disponible pour le remplir. Parce que les Dodgers semblent avoir les ressources financières nécessaires pour financer le contrat massif qu’Ohtani devrait recevoir, et parce qu’ils ont subi plusieurs sorties consécutives décevantes en séries éliminatoires, de nombreux acteurs de l’industrie les considèrent comme la solution la plus logique.

“Je pense qu’il y a une tonne d’équipes qui seront intéressées par ces différents joueurs”, a déclaré le directeur général des Dodgers, Brandon Gomes, lorsqu’on lui a présenté l’idée que les Dodgers, pour ces raisons et la familiarité d’Ohtani avec Los Angeles, pourraient avoir un avantage. “Je pense que nous serons là avec ces autres équipes.”