L’agence japonaise affirme que le vaisseau spatial lunaire est sur la Lune

DOSSIER – Une fusée SpaceX Falcon 9, avec une charge utile comprenant deux rovers lunaires du Japon et des Émirats arabes unis, décolle du complexe de lancement 40 de la station spatiale de Cap Canaveral à Cap Canaveral, en Floride, le 11 décembre 2022. Mais plus tard, en avril 2023, le vaisseau spatial d’une société japonaise s’est apparemment écrasé alors qu’il tentait d’atterrir sur la Lune. Le Japon espère désormais réaliser le premier « atterrissage précis » sur la Lune le samedi 20 janvier 2024, rejoignant ainsi une initiative moderne en faveur d’un contact lunaire dont les racines remontent à la course à l’espace de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. (Photo AP/John Raoux, dossier)