L’Agence genevoise de gestion des urgences recherche des volontaires – Shaw Local

L’Agence genevoise de gestion des urgences recherche des volontaires pour rejoindre son équipe.

Selon un communiqué de presse de la ville, les bénévoles peuvent s’attendre à répondre aux urgences communautaires qui comprennent les événements météorologiques violents, les activités majeures d’incendie et de police, la gestion de la circulation, l’assistance au festival et d’autres tâches liées aux urgences.

L’agence assiste les services d’incendie et de police de Genève ainsi que les principales organisations communautaires, dont la Chambre de commerce de Genève et le quartier du parc de Genève. La GEMA travaille également avec des agences de gestion des urgences aux niveaux municipal, du comté, de l’État et fédéral, indique le communiqué.

Les membres doivent être âgés d’au moins 18 ans, être titulaires d’un diplôme d’études secondaires (ou GED), posséder un permis de conduire valide de l’Illinois, vivre à proximité de Genève et pouvoir passer un entretien en personne et une vérification des antécédents.

D’autres attentes incluent la participation régulière aux réunions mensuelles de planification et de formation et la participation des bénévoles à la majorité des appels d’urgence et des événements planifiés de l’agence, indique le communiqué.

Les personnes souhaitant en savoir plus sur l’Agence genevoise de gestion des urgences peuvent contacter le chef des pompiers Mike Antenore au 630-232-2530 ou [email protected]