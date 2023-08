L’Agence frontalière du Canada arrête 2 hommes pour de faux documents

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a déclaré avoir arrêté deux hommes plus tôt ce mois-ci après avoir découvert qu’ils voyageaient avec de fausses cartes de résident permanent et d’assurance sociale canadiennes.

Les agents des services frontaliers ont arrêté le couple le 1er août au point d’entrée d’Armstrong, situé au sud-est de Saint-Théophile, au Québec, et au nord-ouest de Jackman, dans le Maine.

L’ASFC allègue que les agents ont trouvé la paire avec plusieurs cartes d’identité frauduleuses dans leur véhicule alors qu’ils traversaient la frontière.

En plus des fausses pièces d’identité, les voyageurs possédaient également des devises d’une valeur de plus de 10 000 $ qui n’avaient pas été déclarées lors de leur départ du Canada, ce qui constitue une violation de la « Loi sur les produits du crime (blanchiment d’argent) et le financement des activités terroristes », selon un communiqué de presse. de l’ASFC publié mardi.

Maria Bohotineanu, porte-parole de l’ASFC, a écrit mardi dans un courriel à CTVNews.ca déclarant que la monnaie à la frontière est importante pour « aider à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ».

Bien qu’il n’y ait aucune restriction sur le montant d’argent que les gens peuvent apporter et sortir du Canada, ceux qui traversent la frontière doivent déclarer toute monnaie ou instrument monétaire d’une valeur de 10 000 $ CAN ou plus, conformément aux lignes directrices de l’ASFC.

Le service frontalier enlèvera la monnaie si la valeur totale n’est pas déclarée. Cependant, dans certains cas, il peut être retourné après avoir payé une pénalité allant de 250 $ à 5 000 $.

Selon le courriel de Bohotineanu, « l’ASFC ne restituera pas les fonds s’il est soupçonné qu’ils sont le produit du crime ou des fonds destinés au financement d’activités terroristes ».

« Tous ces articles et la monnaie ont été saisis sans conditions de libération », lit-on dans le communiqué.