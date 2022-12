L’agence frontalière a cité la répression des manifestants alors que le ministre envisageait une liste noire pour les responsables iraniens

L’Agence des services frontaliers du Canada a cité des exemples de l’utilisation de la violence par l’Iran contre des civils depuis 2019 pour convaincre le gouvernement fédéral d’interdire aux hauts responsables iraniens récemment au pouvoir d’entrer au Canada.

CBC News a obtenu de l’agence une liste de preuves qu’elle a récemment fournies au ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, alors qu’il envisageait de prendre des mesures contre l’Iran en réponse à sa récente répression violente des manifestations.

La liste montre que l’ASFC a pointé les cyberattaques de l’Iran contre le gouvernement albanais, son complot pour enlever ou tuer des touristes israéliens et la mort de Mahsa Amini, 23 ans. Sa mort alors qu’elle était détenue par la soi-disant “police de la moralité” iranienne a déclenché la récente vague de protestations.

L’agence a également cité des menaces contre les familles des victimes du vol PS752 comme exemples du comportement de Téhéran.

Le gouvernement fédéral a subi d’intenses pressions de la part des Irano-Canadiens et de l’opposition conservatrice pour sévir contre l’Iran.

Mendicino a officiellement inscrit la République islamique d’Iran le 14 novembre sur la liste des régimes engagés dans le terrorisme et les violations systémiques des droits de l’homme.

“Cela signifie que des dizaines de milliers de hauts responsables du régime iranien, dont de nombreux membres du Corps des gardiens de la révolution islamique, sont désormais interdits de territoire au Canada”, indique l’avis officiel du gouvernement.

La désignation n’a pas été à la hauteur de ce que de nombreux membres de la diaspora irano-canadienne ont exigé et que les États-Unis ont déjà exécuté – une ordonnance fédérale répertoriant l’ensemble du Corps des gardiens de la révolution de la République islamique (CGRI) comme groupe terroriste en vertu du Code criminel.

Les responsables fédéraux ont déclaré que le gouvernement ne voulait pas cibler les Iraniens qui ont simplement été enrôlés dans le CGRI et adoptait plutôt une approche plus ciblée par le biais de la loi sur la protection des réfugiés et de l’immigration. Le gouvernement a estimé qu’il pourrait mettre sur liste noire environ 10 000 officiers et membres supérieurs du régime iranien – y compris des responsables du CGRI au pouvoir depuis novembre 2019 – pour qu’ils n’entrent pas au Canada.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le gouvernement ne mettait sur liste noire que les membres du régime iranien en poste depuis 2019, Mendicino a déclaré à CBC News qu’il s’était appuyé sur “l’analyse approfondie menée par l’ASFC”.

Cette capture d’image d’une vidéo prise par un individu non employé par l’Associated Press et obtenue par l’AP en dehors de l’Iran montre la police iranienne arrivant pour disperser une manifestation pour marquer 40 jours depuis la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, à Téhéran le 26 octobre. (The Associated Press)

“2019 a été l’époque où il y a eu un soulèvement, ainsi qu’un certain nombre de manifestations similaires pour la défense des droits de l’homme”, a déclaré Mendicino à CBC News.

“Peu de temps après, bien sûr, il y a eu l’écrasement du vol PS752, qui a vu de nombreux Canadiens et résidents permanents ainsi que des nations étrangères (…) tués à la suite des actions du régime iranien.”

L’avocat et militant des droits de l’homme irano-canadien Kaveh Shahrooz a déclaré que la décision de ne cibler que les personnes au pouvoir depuis 2019 était “complètement arbitraire et défie toute logique”.

“Le CGRI est une organisation terroriste depuis sa création”, a déclaré Shahrooz, chercheur principal à l’Institut Macdonald-Laurier.

« Pendant de nombreuses années, il a terrorisé les Iraniens à l’intérieur du pays et en a tué de nombreux à l’intérieur du pays. Si nous voulons les tenir responsables et les empêcher d’entrer au Canada, nous devons appliquer l’interdiction de manière beaucoup plus large.

Il n’y a pas de date limite pour la période de désignation, ce qui signifie que la désignation de la liste noire peut continuer à s’appliquer aux hauts fonctionnaires servant dans le régime iranien à l’avenir.

REGARDER | Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU enquêtera sur les allégations d’abus en Iran : Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU enquêtera sur les allégations d’abus en Iran Vendredi 25 novembre – Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a voté jeudi pour condamner la répression sanglante des manifestations pacifiques en Iran et créer une mission d’enquête indépendante pour enquêter sur les abus présumés, en particulier ceux commis contre les femmes et les enfants. Nous parlerons de la situation avec une ONG qui travaille avec des partenaires dans les régions kurdes d’Iran.

L’expert iranien de l’Université d’Ottawa, Thomas Juneau, a déclaré qu’il se demandait pourquoi le gouvernement fédéral avait choisi 2019 comme date limite. Il a dit que les atrocités de l’Iran remontent à des décennies et il soupçonne que cela aurait été “tout simplement trop de travail” pour l’ASFC de remonter à 1979 aux fins de la désignation.

“Le but ici était d’établir que l’Iran a commis un nombre suffisant d’atrocités pour justifier les sanctions”, a-t-il déclaré. “Je pense que le gouvernement peut très facilement le faire, quel que soit le point limite précis.”

L’ASFC a déclaré avoir utilisé des données de source ouverte provenant de médias, d’organisations non gouvernementales et d’organismes de recherche internationaux pour fournir à Mendicino des exemples d’actes répréhensibles.

Les preuves “n’étaient pas destinées à être un catalogue exhaustif”, mais visaient à fournir au ministre suffisamment de preuves pour envisager la désignation, a déclaré l’ASFC.

L’agence a également déclaré que même si elle n’avait pas consulté d’alliés, elle avait examiné les déclarations publiques faites par les gouvernements des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et du Royaume-Uni contre l’Iran.

Quel rôle a joué la mort de Mahsa Amini ?

L’ASFC a déclaré à Mendicino que la mort très médiatisée de Mahsa Amini, 22 ans, est un exemple de l’exécution extrajudiciaire de personnes détenues par la République islamique d’Iran, qu’elle a qualifiée de “violation flagrante des droits de l’homme”.

La police des mœurs iranienne a arrêté Amini en septembre pour “tenue inappropriée” parce qu’elle portait le hijab obligatoire “de manière inappropriée”. Elle est décédée en garde à vue le 16 septembre.

Citant des témoins oculaires, la famille d’Amini a déclaré que les autorités l’avaient battue dans le fourgon de police après son arrestation. Le rapport d’un coroner iranien a imputé sa mort à des conditions médicales préexistantes – ce que son père a nié, indiquant des ecchymoses trouvées sur son corps.

Sa mort a alimenté les manifestations et les grèves anti-régime en cours en Iran et dans le monde, y compris au Canada.

Des femmes brandissent des pancartes représentant l’image de Mahsa Amini, 22 ans, décédée sous la garde des autorités iraniennes. (Safin Hamed/AFP/Getty Images)

Mendicino a également examiné des preuves suggérant que les autorités iraniennes se sont « engagées dans une campagne de harcèlement et d’abus » contre les familles qui ont perdu des êtres chers sur le vol PS752, a déclaré l’ASFC.

Le CGRI a abattu l’avion commercial en janvier 2020 avec des missiles sol-air, tuant 176 personnes à bord. Parmi les personnes tuées figuraient 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

“Sur la base d’entretiens avec des membres de la famille des victimes et d’autres personnes ayant une connaissance directe du traitement des familles, les agences de sécurité iraniennes ont arbitrairement détenu, convoqué, interrogé de manière abusive, torturé et autrement maltraité les membres de la famille des victimes”, a déclaré l’ASFC.

REGARDEZ/ Exposer comment l’Iran traque et menace les gens au Canada

Exposer comment l’Iran traque et menace les gens au Canada Le SCRS a récemment confirmé qu’il y a plusieurs menaces de mort “crédibles” de l’Iran visant des personnes au Canada. La correspondante en chef de CBC News, Adrienne Arsenault, rencontre plusieurs Iraniens qui décrivent leurs expériences d’être surveillés et intimidés sur le sol canadien.

CBC News a rapporté ces abus, y compris le sort d’une famille qui a fui l’Iran en alléguant des menaces de la part des autorités iraniennes.

L’ASFC a cité les manifestations à l’échelle nationale en Iran en 2019-2020 – qui sont collectivement connues sous le nom de « novembre sanglant » – comme exemples de l’utilisation par le régime de la « violence meurtrière » pour réprimer les manifestations.

En novembre 2019, les agences de sécurité iraniennes ont tenté de réprimer les manifestations politiques qui ont éclaté dans tout le pays en réponse aux prix élevés de l’essence avec des arrestations et une force meurtrière. Dans son rapport à Mendicino, l’ASFC a cité un rapport de l’agence de presse Reuters selon lequel plus de 7 000 personnes ont été arrêtées et environ 1 500 personnes sont mortes au cours des deux semaines de manifestations.

“Selon des informations fournies à Reuters par de hauts responsables iraniens en décembre 2019, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a ordonné à ses hauts responsables de la sécurité et du gouvernement de” faire tout ce qu’il faut pour arrêter [the protesters]””, a écrit l’ASFC.

Une station-service montre des dommages après avoir été attaquée et incendiée lors de manifestations contre l’augmentation des prix de l’essence fixés par le gouvernement à Téhéran le 20 novembre 2019. (Ebrahim Noroozi/Associated Press)

L’ASFC a cité un rapport de Human Rights Watch selon lequel des images satellite des manifestations, des entretiens avec des victimes et des témoins, des photos et des vidéos “suggèrent fortement que les forces de sécurité ont fait un usage illégal de la force”.

Shahrooz a déclaré qu’il y avait eu de forts appels au gouvernement fédéral pour qu’il prenne des mesures contre le CGRI en 2019. Il a déclaré que la désignation de terrorisme aurait dû avoir lieu à l’époque.

“Malheureusement, il a fallu d’immenses pressions politiques, y compris une [Canadian] rassemblement pour faire descendre 50 000 personnes dans la rue, pour que notre gouvernement agisse », a-t-il dit. « Je pense que c’est malheureux.

L’ASFC pointe des exemples de terrorisme

L’ASFC a déclaré que le Canada avait inscrit l’Iran sur la liste des États étrangers soutenant le terrorisme il y a dix ans lorsqu’il avait rompu ses liens avec l’Iran et fermé son ambassade à Téhéran.

Depuis lors, a déclaré l’ASFC, les autorités turques ont signalé en juin qu’elles avaient stoppé un complot iranien visant à enlever ou à tuer des touristes israéliens en Turquie, dont l’ancien ambassadeur d’Israël en Turquie et sa femme.

“Dans le même temps, Israël a lancé un appel urgent à tous ses citoyens pour qu’ils quittent Istanbul immédiatement et reconsidèrent les voyages non essentiels vers d’autres parties de la Turquie, avertissant que des agents iraniens étaient prêts à kidnapper ou à tuer des Israéliens, alors que l’Iran cherchait à se venger la mort d’officiers du CGRI, pour laquelle il a blâmé Israël », a déclaré l’ASFC.

L’ASFC a également noté que l’Albanie a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran et expulsé tous les diplomates iraniens cette année en réponse aux allégations selon lesquelles des acteurs étatiques iraniens auraient lancé des attaques de rançongiciels contre le gouvernement albanais en représailles pour avoir accueilli des milliers de membres de groupes d’opposition iraniens dans le pays.

En 2020, le gouvernement albanais a également expulsé deux diplomates iraniens pour avoir prétendument mis en danger la sécurité nationale du pays.