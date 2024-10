L’agence frontalière a agi de « mauvaise foi » lorsqu’elle a licencié un employé pour une perte de plus de 26 millions de dollars : commission du travail

L’Agence des services frontaliers du Canada a agi « de manière trompeuse » lorsqu’elle a licencié une femme sans enquête appropriée — tout en protégeant les autres de toute responsabilité — après que l’agence frontalière n’a pas réussi à percevoir environ 26 millions de dollars en droits, a déclaré la Commission du travail de la fonction publique fédérale.

« Dans l’ensemble, la conduite flagrante de l’employeur dans cette affaire était de la mauvaise foi », a déclaré la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral dans une décision récente.

« L’employeur a dissimulé de manière trompeuse son échec à mener une enquête appropriée, pour lui donner l’apparence d’une procédure régulière. »

L’affaire a été portée par Anne Kline. Elle a été congédiée par l’ASFC en 2018 après que l’agence l’a accusée de négligence entraînant une perte d’environ 26 millions de dollars en droits d’importation qu’elle aurait pu imposer à une entreprise.

Après un processus de plusieurs années, la Commission des relations de travail (un tribunal quasi judiciaire indépendant) a statué cet été que rien n’indiquait que Kline avait fait preuve de négligence – et l’ASFC n’a même pas mené une enquête appropriée.

« Même si les raisons de l’absence d’enquête restent floues, il est clair que les choix de l’employeur étaient bien adaptés pour protéger les personnes autres que [Kline] et mal adapté pour déterminer les véritables raisons du délai dans le dossier de l’entreprise », indique la décision.

Vous pouvez lire la décision ici.

La décision du conseil d’administration indique que la personne qui a dirigé le processus disciplinaire contre Kline, Brent McRoberts, était directement impliqué dans le dossier et que ses actions ont éludé sa « responsabilité ou culpabilité potentielle ».

Bien que Kline ait finalement obtenu gain de cause, la décision finale de la commission des relations de travail a déclaré qu’elle avait été blessée et aveuglée par les actions de l’ASFC et qu’elle avait toujours du mal à avoir confiance en elle des années plus tard.

S’exprimant par l’intermédiaire de son avocat, Kline a refusé de donner une interview. McRoberts n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC.

L’affaire porte sur le traitement par l’ASFC d’un dossier commercial. La question était de savoir si les produits d’une entreprise devaient être reclassés comme produits laitiers, ce qui augmenterait les droits dus de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le nom de la société en question est masqué dans la décision du conseil d’administration. Le conseil d’administration a déclaré que l’identification de l’entreprise et la divulgation des dossiers financiers et de fabrication pourraient « lui causer du tort ».

Kline a exhorté le personnel à enquêter plus en profondeur sur ce dossier compliqué

L’agence frontalière a décidé que deux produits importés par l’entreprise en 2011, connus officieusement sous le nom de « crème plastique », devraient être reclassés comme produits laitiers. Le différend portait sur des questions techniques visant à savoir si la crème laitière en plastique faisait partie intégrante du produit.

L’entreprise a fait valoir que la classification proposée aurait « des impacts catastrophiques sur son entreprise et sa communauté », notamment des faillites, des licenciements massifs et des ralentissements économiques régionaux, ainsi qu’une attention politique négative et une mauvaise presse.

La décision de la Commission du travail indique que certains responsables de l’ASFC estiment que la réponse de l’entreprise ne devrait pas modifier la classification proposée du produit. Kline, directeur général de la direction des programmes commerciaux, a estimé qu’il y avait encore des « lacunes d’informations » qui rendaient impossible une décision définitive, selon la décision du conseil d’administration.

Kline a estimé que l’agence n’avait pas « des arguments dans une rangée » et a exhorté son équipe à « approfondir » le processus de fabrication avant d’informer le chef de l’ASFC d’une décision par le biais d’une note d’information, indique la décision.

Mais l’ASFC était confrontée à une échéance cruciale. Si une décision de vérification donne lieu à des droits dus, l’ASFC peut percevoir des droits rétroactivement jusqu’à quatre ans avant que la décision ne soit rendue.

Dans ce cas, l’agence avait jusqu’au 1er janvier 2015 pour prendre une décision si elle souhaitait appliquer l’intégralité des droits rétroactifs aux importations de l’entreprise.

En mars 2014, l’ASFC a procédé à une réorganisation et McRoberts a été nommé pour diriger le programme commercial et antidumping fusionné de l’agence. Le conseil d’administration a déclaré qu’après l’arrivée de McRoberts, Kline n’était plus l’autorité ultime au sein de la direction commerciale. La décision du conseil d’administration indique que la fusion « a effectivement diminué son leadership ».

Un employé de l’ASFC a déclaré au conseil d’administration qu’il avait assisté à des réunions en 2014 avec Kline et McRoberts, au cours desquelles le dossier de l’entreprise et les questions en suspens concernant le processus de fabrication avaient été discutés.

La commission du travail a déclaré que McRoberts avait déclaré qu’il ne se souvenait pas de ces discussions. Le conseil d’administration a qualifié cela de « très improbable », soulignant qu’il s’agissait du sujet d’une note d’information et qu’elle traitait de tâches de grande valeur.

McRoberts a également témoigné que pendant la majeure partie de 2014, il ignorait comment fonctionnait la règle critique des quatre ans.

« Bien que cette affirmation soit cohérente avec sa compréhension globalement ténue de nombreux sujets, ainsi que sa capacité inégale de mémorisation, cette déclaration met à rude épreuve la crédulité ; il avait été informé du dossier, et il a été discuté avec lui à de nombreux moments par de nombreux acteurs, « , a déclaré le conseil d’administration.

Elle a également constaté des incohérences dans le témoignage de McRoberts quant à sa capacité à faire avancer le dossier. Le conseil d’administration a déclaré que McRoberts avait déclaré qu’il souhaitait la « bénédiction » de Kline avant de transmettre la note d’information. En contre-interrogatoire, a déclaré le conseil, il a admis qu’il pouvait prendre ces décisions par lui-même.

« Quelque chose qui ressemble à du sabotage »

La commission a déclaré que McRoberts avait déclaré que vers la fin de 2014, Kline avait signalé que le dossier de l’entreprise était presque terminé et que l’ASFC travaillait avec un laboratoire et attendait d’autres résultats de tests.

En fin de compte, aucune décision n’a été prise avant la nouvelle année et la fenêtre permettant d’appliquer des droits rétroactifs complets a été fermée.

Le conseil d’administration a déclaré que McRoberts avait imputé le retard dans la clôture du dossier à « quelque chose qui ressemble à un sabotage » de la part de Kline et lui a suggéré de ralentir le processus pour protester contre son changement d’emploi.

La décision du conseil d’administration indique que le seul soutien offert par McRoberts à Kline était de « vagues réflexions » selon lesquelles ils n’étaient pas sur la même longueur d’onde et qu’elle n’était pas « en accord ».

John Ossowski, ancien chef de l’Agence des services frontaliers du Canada, comparaît comme témoin devant la Commission d’urgence pour l’ordre public le mercredi 16 novembre 2022 à Ottawa. (Adrian Wyld/Presse Canadienne)

En janvier 2015, selon la décision, Kline a été réaffectée à une nouvelle équipe et n’a emporté aucun de ses dossiers ni sa charge de travail avec elle.

Quelques mois plus tard, elle a été invitée à une réunion et on lui a dit que sa conduite lors d’une réunion à son nouvel emploi était inacceptable, selon la décision. On lui a dit de rentrer chez elle immédiatement et de « réfléchir à ce que vous avez fait », indique le document.

Elle n’a pas reçu de détails sur sa conduite problématique présumée et la question de la perte de fonctions n’a pas été discutée, indique la décision.

Le « rapport McRoberts »

Le conseil d’administration a déclaré que McRoberts avait été le fer de lance du recrutement d’un tiers pour rédiger un rapport de performance sur Kline. La Commission du travail a laissé entendre que le processus était tout sauf indépendant et qu’il « conduisait plutôt vers une conclusion prédéterminée ».

La décision du conseil d’administration indique que l’entrepreneur externe a examiné les documents fournis par McRoberts, interrogé les témoins identifiés par McRoberts et n’a pas interrogé Kline.

Le comité a déclaré que le produit final – qu’il a appelé « le rapport McRoberts » – a également été édité sous la direction de McRoberts.

McRoberts a déclaré à l’examinateur tiers que Kline faisait l’objet d’une enquête pour harcèlement, intimidation et abus d’autorité, a déclaré le conseil d’administration – des allégations qui ont finalement été jugées infondées.

Le conseil d’administration a déclaré qu’il y avait une « saveur troublante d’évier de cuisine dans les allégations » formulées contre Kline qui ont ensuite été abandonnées ou retirées.

« Cela est très préoccupant et suggère des raisons autres que des mesures disciplinaires justifiées pour renvoyer le fonctionnaire du lieu de travail », écrit le communiqué.

L’ancien président de l’ASFC accusé de partialité

Malgré ce que le conseil d’administration a qualifié de défauts « évidents » du rapport de performance, celui-ci a été utilisé par le président de l’ASFC de l’époque, John Ossowski, pour justifier le licenciement de Kline en mars 2018.

Ossowski, qui a quitté l’ASFC en 2022, a témoigné que bon nombre des réclamations infondées contre Kline ont également été prises en compte dans la décision de licenciement, même si elles avaient été jugées infondées au moment où il a pris cette décision.

« Ossowski s’est appuyé sur le rapport McRoberts, qui a démontré peu de respect pour un processus équitable et aucun intérêt perceptible pour les causes réelles des millions de dollars de droits irrécouvrables », a déclaré le conseil d’administration.

Une pancarte de l’Agence des services frontaliers du Canada à Calgary le 1er août 2019. L’ASFC a déclaré qu’elle ne ferait pas appel de la décision de la commission des relations de travail. (Jeff McIntosh/Presse Canadienne)

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas parlé à Kline avant de la licencier, comme elle l’avait demandé, Ossowski « a répondu franchement et sans hésitation que quoi qu’elle ait pu dire, il aurait quand même préféré la version des événements de M. McRoberts à la sienne », a déclaré la décision du conseil d’administration.

« C’est la définition même de la partialité et des préjugés », ajoute-t-il.

CBC a contacté l’ASFC pour contacter Ossowski pour commentaires. L’agence a déclaré avoir transmis le message et Ossowski « n’a aucun commentaire à fournir ».

L’ASFC n’a pas fait appel de la décision

Dans son témoignage devant le conseil, Kline a qualifié le rapport de performance de blessant et déchirant. Elle a déclaré s’être sentie complètement aveuglée par son licenciement, qui l’a laissée dans une « période extrêmement sombre ».

« Elle se sentait isolée et démoralisée », indique la décision du conseil. « Elle se remet en question et a du mal à faire confiance aux autres. »

Personne d’autre que Kline n’a fait l’objet de mesures disciplinaires formelles dans le cadre de ce dossier, a indiqué le conseil d’administration.

Kline a obtenu gain de cause et a été réintégrée. Elle a reçu plus de 100 000 $ en dommages-intérêts, la commission arguant que le comportement de l’ASFC « mérite d’être dénoncé et puni ».

Le rapport indique qu’elle a un nouvel emploi.

L’ASFC a déclaré qu’elle est liée par la Loi sur la protection des renseignements personnels et ne peut pas fournir d’informations sur les enquêtes ou les mesures disciplinaires liées à des employés spécifiques.

« Nous respectons la décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et ne ferons pas appel. Nous mettrons en œuvre sa décision », a déclaré la porte-parole Caroline Marchildon.

Selon la page Linkedin de McRoberts, il a quitté le gouvernement fédéral pour créer une société de conseil.