L’agence fiscale obtient une «ordonnance de mise en péril» pour la dette du milliardaire épris de Downton Abbey

L’agence fiscale canadienne a obtenu une ordonnance de saisie des dettes d’un milliardaire chinois dont l’amour de Downton Abbey l’a inspiré à payer plus de 11 millions de dollars pour un manoir emblématique de Vancouver la même année où il a déclaré un revenu de seulement 9 424 $.

Selon un jugement du tribunal fédéral émis le mois dernier, l’Agence du revenu du Canada a demandé la soi-disant «ordonnance de péril» pour percevoir 770 710 $ contre la vente future de la maison de Mingfei Zhao parce que l’homme de 64 ans a quitté le Canada et semble être en train d’essayer de vendre le seul atout qui lui reste dans ce pays.

Zhao a acheté la propriété de style Tudor de 14 000 pieds carrés en 2014 en grande pompe, jurant de redonner au bâtiment sa gloire d’origine un siècle plus tôt lorsque “le Rosemary” – du nom de la fille d’un magnat de l’alcool – était considérée comme la plus grande maison de tous les temps construit à Vancouver.

Mais selon les documents judiciaires, Zhao a déclaré un revenu inférieur à 10 000 dollars en 2014 et à 38 161 dollars en 2015 – des montants que les auditeurs de l’ARC ont conclus comme “insuffisants” pour soutenir son achat de biens immobiliers et ses versements hypothécaires mensuels de 8 699 dollars.

“Le style de vie ne correspond pas au revenu déclaré”, a déclaré un vérificateur de l’ARC dans un long affidavit obtenu par la CBC.

L’agence fiscale a réévalué les revenus de Zhao pour les deux années en question à un total de 1,28 million de dollars, ce qui lui a valu une réclamation pour impôt sur le revenu impayé, qui s’est élevé à plus de 770 000 dollars avec intérêts et pénalités.

‘Je regardais Downton Abbey à l’époque’

Zhao a parlé avec la CBC en 2016 de ses projets pour le Rosemary.

Il s’est décrit comme un promoteur immobilier à la retraite de Pékin qui a fait fortune dans le lin et les céréales avant de passer à l’immobilier. Zhao a immigré au Canada en septembre 2014 et ses déclarations de revenus l’identifient comme divorcé.

Le Rosemary, construit en 1918, porte le nom de la fille du magnat de l’alcool qui l’a construit. Le nouveau propriétaire Mingfei Zhao a acheté la propriété pour 11 millions de dollars en 2014. (Leonard Frank/Bibliothèque publique de Vancouver)

Zhao a déclaré à CBC qu’il investissait des millions dans la modernisation du manoir de 12 chambres et 12 salles de bains, qui comprend un pont en arc reliant le bâtiment principal à une remise.

S’exprimant par l’intermédiaire d’un traducteur en mandarin, Zhao a déclaré qu’il était tombé amoureux du romarin au premier regard.

“J’ai aimé parce que je regardais Downton Abbey à l’époque », a déclaré Zhao.

Le milliardaire a déclaré qu’il était déterminé à briser le stéréotype selon lequel les Chinois sont des destructeurs en série de propriétés plus anciennes : “Je veux protéger et récupérer cette maison pour qu’elle reste ici encore 100 ans”.

“Il avait fondé une nouvelle famille en Europe”

Zhao a déposé des avis d’opposition pour lutter contre la pénalité fiscale imposée par l’ARC, ce qui signifierait normalement que l’agence ne pourrait pas venir chercher son argent avant qu’un appel n’ait été déterminé.

Mais la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale permet à l’ARC de demander à un juge d’ordonner le paiement lorsque « le recouvrement de tout ou partie d’un montant cotisé à l’égard d’un contribuable serait compromis par un retard dans le recouvrement de ce montant ».

Mingfei Zhao a immigré de la Chine au Canada en 2014. Il semble maintenant avoir déménagé en Europe, et l’Agence du revenu du Canada prétend qu’il doit 770 000 $ en impôts sur le revenu et intérêts impayés. (Chris Corday/CBC)

Le dossier du tribunal comprend plus de 2 000 pages de documents détaillant les tentatives de déterminer les soldes des comptes bancaires de Zhao, ses revenus mondiaux non déclarés et ses allées et venues.

À un moment donné, il possédait également une autre maison de plusieurs millions de dollars ainsi qu’une Bentley, une Rolls Royce, une Mercedes et un Range Rover. Mais depuis juin dernier, il n’était enregistré qu’en tant que propriétaire du Rosemary et du Range Rover.

Le mois dernier, les dossiers ont montré que Zhao n’avait plus de compte de téléphone portable canadien.

En mars, l’ARC a également affirmé avoir “découvert” un article du Globe and Mail de près de deux ans plus tôt “dans lequel il était déclaré que M. Zhao ne vivait plus à Vancouver et qu’il avait fondé une nouvelle famille en Europe”.

“L’optique n’est pas bonne”

Les documents détaillent les discussions entre l’auditeur Dale Gonwick et l’un des représentants légaux de Zhao – qui a ensuite indiqué que personne ne comparaîtrait pour Zhao lors de l’audience.

“J’ai demandé s’il y avait des éléments qu’il connaissait qui pourraient aider à équilibrer le côté” pas un danger “de l’équation, car d’après ce que j’ai pu voir, je devrais renvoyer cela en amont comme un problème de danger de perte ” Gonwick a écrit.

Le Rosemary a été acheté pour 11 millions de dollars en 2014 et est maintenant en vente pour 19 millions de dollars. Il faut un objectif fish-eye pour capturer correctement la taille de la propriété. (Chris Corday/CBC)

Le représentant de Zhao a souligné que le Rosemary – désormais coté à 19 millions de dollars – était sur le marché depuis plus d’un an sans acheteurs, mais “a admis que” l’optique n’a pas l’air bien “”.

Les juges ont rendu des ordonnances de mise en péril dans des affaires antérieures où d’importantes sommes d’argent avaient été trouvées dans le coffre d’une automobile ou dans la poche de la robe de chambre d’un contribuable.

La juge de la Cour fédérale, Cecily Strickland, a conclu que, bien que la “conduite de ses affaires” par Zhao puisse ne pas correspondre à ce type de comportement, son revenu déclaré soulevait des questions compte tenu de son style de vie.

“En conséquence, la nature de l’évaluation soulève une crainte raisonnable que M. Zhao n’ait pas mené ses affaires de ‘mode orthodoxe’ et qu’il serait difficile de retracer ou de récupérer les fonds de la dette fiscale”, a-t-elle conclu.

Zhao n’a pas pu être joint pour un commentaire.