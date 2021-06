L’agence fiscale américaine demande un «dictat clair» au Congrès pour collecter des données sur les transferts de crypto-monnaie – RT USA News

L’agence fiscale fédérale américaine – l’Internal Revenue Service – a jeté son dévolu sur les crypto-monnaies et a demandé au Congrès de lui accorder le pouvoir de collecter des données sur les transferts pour soi-disant lutter contre l’évasion fiscale.

« Je pense que nous avons besoin de l’autorité du Congrès », le chef de l’IRS, Charles Rettig, a déclaré mardi lors d’un témoignage devant la commission des finances du Sénat. Il a fait valoir que son service obtient « contesté fréquemment » dans le domaine des opérations de crypto-monnaie et ayant un « dicton clair du Congrès » lui permettant de collecter les informations pertinentes « est critique. »

La plupart des crypto-monnaies sont « conçu pour rester en dehors de l’écran radar, nous allons donc être mis au défi maintenant » Rettig a déclaré, ajoutant que la capitalisation boursière de la crypto-monnaie a depuis augmenté pour atteindre plus de 2 000 milliards de dollars, car elle comprend plus de 8 600 bourses dans le monde.





L’administration du président américain Joe Biden a déjà suggéré d’obliger les courtiers en crypto-monnaie, y compris les bourses, à communiquer des informations sur leurs clients, y compris les investisseurs étrangers.

Le budget proposé par le département du Trésor pour l’année prochaine comprend 32 millions de dollars pour les opérations d’application liées à la cryptographie. Il comprend également une mesure qui obligerait les entreprises à déclarer tous les actifs cryptographiques qu’elles reçoivent et qui valent plus de 10 000 $.

Rettig, cependant, fait valoir que les propositions de l’administration Biden ne peuvent être que le début de la campagne visant à accroître la surveillance des accords de crypto-monnaie. « Nous avons besoin d’outils supplémentaires, et nous avons absolument besoin de ressources supplémentaires », il a dit.

L’IRS a annoncé son « Opération Trésor caché » – une enquête visant à découvrir des revenus non déclarés liés à la crypto-monnaie et à lutter contre la fraude aux crypto-monnaies – en mars et a commencé à enquêter sur des cas potentiels d’évasion fiscale liés à la crypto-monnaie en mai.

Il a demandé des informations sur les transactions importantes qui pourraient être soumises aux taxes américaines des échanges cryptographiques par le biais de convocations judiciaires. Pourtant, selon Rettig, il a fait face à des poursuites alléguant que les actions de l’agence violent le quatrième amendement de la Constitution interdisant les perquisitions et saisies illégales.

Le Congrès est apparemment plus que disposé à aider l’IRS avec ses malheurs. Le sénateur Rob Portman (R-Ohio) a déclaré que le Congrès aimerait travailler avec l’agence fiscale et lui accorder une telle autorité.





Le Trésor américain a également déclaré le mois dernier qu’il prévoyait de lever 700 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie grâce à de nouvelles mesures d’application de la loi, notamment des exigences de déclaration de crypto-monnaie améliorées, car il s’attend à ce que la crypto-monnaie « prenne de l’importance » dans un proche avenir.

Le gouvernement américain n’est pas le seul à prévoir d’encaisser les taxes sur les crypto-monnaies. L’Australian Tax Office exige des commerçants locaux de crypto qu’ils déclarent leurs gains, car il indique que la taxe nationale sur les gains en capital (CGT) s’applique à la crypto-monnaie.

Le Canada taxe la vente de crypto pour de la monnaie fiduciaire, l’échange de crypto-monnaie ou son utilisation pour payer des biens et des services, ainsi que pour l’offrir à quelqu’un. Ottawa y voit soit un gain en capital, soit un revenu, selon que l’activité impliquant la cryptographie est considérée ou non comme une entreprise.

Her Majesty’s Revenue and Customs au Royaume-Uni déclare qu’une personne qui détient des actifs cryptographiques à titre d’investissement personnel doit payer un impôt sur les gains en capital sur les gains globaux qui en découlent au-dessus du niveau annuel exonéré. Le Royaume-Uni taxe la crypto reçue de l’exploitation minière, du largage aérien et des récompenses de confirmation, ainsi que du salaire d’un employeur.

D’autre part, les pertes en capital de la cryptographie peuvent être déduites pour réduire les plus-values ​​globales imposables au Royaume-Uni.

