L’agence fédérale va aider à payer le contrôle des inondations du Mississippi

JACKSON, Miss (AP) – Une agence fédérale a mis de côté des fonds pour aider à protéger la capitale du Mississippi et ses environs contre les dommages causés par les inondations à la suite de deux déluges en trois ans.

Le Corps of Engineers de l’armée américaine a annoncé lundi qu’il avait prévu un budget de 221 millions de dollars pour aider à financer un projet local de lutte contre les inondations. Les dirigeants locaux ont décrit le projet comme « des décennies de préparation ».

“Après des décennies d’attente, les citoyens de Jackson ont enfin vu ce projet se concrétiser”, a déclaré Robert Graham, un superviseur du comté de Hinds, où se trouve Jackson.

Le système actuel de digues ne protège pas les parties de Jackson et des banlieues voisines sujettes aux inondations, ont déclaré des responsables. Le projet de contrôle des inondations de la rivière Pearl élargirait la rivière qui traverse la région de Jackson, permettant à plus d’eau de se déplacer pendant les inondations. Cela agrandirait également les digues et supprimerait les points d’étranglement qui ont fait couler l’eau sur les berges du fleuve vers les zones résidentielles.

Cela protégerait les comtés locaux de plus d’un milliard de dollars de dommages potentiels, selon le sénateur républicain américain Roger Wicker du Mississippi.

“Comme je l’ai souligné à plusieurs reprises à l’administration, chaque année où la région métropolitaine de Jackson manque de contrôle adéquat des inondations est une autre année où nous risquons de répéter le désastre de l’inondation de Pâques de 1979”, a déclaré Wicker, faisant référence à une inondation qui a fait monter les eaux. pour enregistrer des sommets.

En 2020, des jours d’averses torrentielles ont fait grimper la rivière des Perles à 11,2 mètres (36,7 pieds) et les maisons de Jackson dans les quartiers les plus durement touchés ont été remplies d’eau de crue sale et infestée de serpents. Cette année, une rivière des Perles gonflée a inondé les rues et certaines maisons de Jackson après que les tempêtes ont déversé de fortes pluies. Les inondations ont exacerbé les problèmes de longue date dans l’une des deux stations d’épuration de la ville et laissé les gens sans eau courante pendant des jours.

Les responsables ont déclaré que l’annonce de lundi est la première étape d’un processus en cours. Le Corps doit encore donner aux responsables locaux l’approbation finale pour commencer la construction.

Les 221 millions de dollars budgétés par le Corps font partie d’une somme de 800 millions de dollars que l’agence prévoit de dépenser dans tout le pays après avoir reçu des fonds de la loi fédérale sur les infrastructures signée par le président Joe Biden.

Le projet coûtera 340 millions de dollars au total, selon Keith Turner, un avocat travaillant sur le projet. Les autorités locales devront trouver les fonds restants. “Nous travaillons sur plusieurs approches pour ces fonds, y compris des obligations-recettes pour une partie”, a déclaré Turner dans un e-mail.

Les responsables locaux ont soumis une déclaration d’impact environnemental de 3 000 pages au Corps. L’agence examinera la déclaration et rendra une décision finale sur le projet. La décision finale ne sera probablement pas prise avant plusieurs mois, mais les responsables fédéraux sont optimistes quant à l’approbation du projet, selon Turner.

Les responsables locaux ont déclaré que le projet serait un pas vers la stabilité d’une ville en proie à des problèmes d’eau.

“Jackson a traversé beaucoup de choses. Et nous avons résisté à la tempête », a déclaré Graham. “Pour les citoyens du nord-est de Jackson, du comté de Rankin, du comté de Hinds, nous voulons nous assurer que vous comprenez que l’aide est en route.”

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press