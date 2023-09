L’agence fédérale appelle à assouplir la réglementation américaine sur le cannabis

Le gouvernement fédéral américain prend un important se rapprocher de devenir tolérant au cannabis. Mercredi, une lettre divulguée par les services de santé et sociaux des États-Unis a révélé que l’agence avait approuvé le reclassement du médicament d’une substance contrôlée de l’Annexe I à l’Annexe III, une désignation plus clémente. Toute décision officielle nécessitera toutefois l’approbation de la Drug Enforcement Administration (DEA), qui a refusé à plusieurs reprises de le faire au cours des années précédentes.

La lettre du HHS est datée du 29 août et a été la première fuite mercredi par Bloomberg News. Il détaille l’examen de l’agence sur la manière dont le cannabis est actuellement réglementé par la loi fédérale. L’analyse a été demandée par l’administration Biden près d’un an plus tôt, car une étape parmi plusieurs destiné réformer l’État politique sur le cannabis. Lors de la campagne présidentielle de 2020, Biden a promis qu’il briguerait le décriminalisation de cannabis.

Le Substance contrôlée Acte exige que presque chaque drogue disponible dans le pays est classée dans l’une des cinq catégories, en fonction de son potentiel d’abus et de sa valeur médicale globale. Les drogues de l’annexe I sont considérées comme n’ayant aucune utilisation clinique actuellement acceptée et présentant un potentiel d’abus élevé et comprennent l’héroïne, le LSD et l’ecstasy. Les médicaments de l’annexe III, en revanche, comprennent le Tylenol avec de la codéine. les stéroïdes anabolisants et la kétamine.

Bien que de nombreux États aient adopté leurs propres lois légalisant ou décriminalisant la consommation de cannabis, la drogue reste strictement réglementée au niveau fédéral. Ainsi, le fait que le cannabis devienne une drogue de l’Annexe III entraînerait des restrictions beaucoup plus souples à l’échelle nationale sur la façon dont il peut être cultivé, vendu et utilisé. Cela permettrait également aux scientifiques d’étudier plus facilement ses propriétés médicinales potentielles. Et les entreprises liées au cannabis seraient en mesure d’économiser de l’argent en réclamant certaines déductions fiscales actuellement inaccessibles, selon Actualités NBC.

Le processus de révision pour potentiellement reprogrammer un médicament comprend généralement l’entrée du HHS. Mais en fin de compte, c’est à la DEA de décider si un tel changement se produira. Un porte-parole de la DEA a depuis confirmé que l’agence procédait désormais à son propre examen des preuves. L’administration Biden aurait espéré pouvoir annoncer le report de l’utilisation du médicament cet automne. . Mais à ce stade, aucun calendrier précis pour la décision de la DEA n’a été révélé.