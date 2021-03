On a demandé à Mme Cooke si un lien entre les rares cas de caillots sanguins et le vaccin était probable, et elle a déclaré: « Pour le moment, à ce stade de nos enquêtes, le lien est possible et nous ne pouvons pas en dire plus à ce stade. «

L’EMA a déclaré: « Un lien de causalité avec le vaccin n’est pas prouvé, mais est possible et une analyse plus approfondie se poursuit. » Comme communiqué le 18 mars, l’EMA est d’avis que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d’hospitalisation et de décès l’emporte sur les risques d’effets secondaires. «

