L’agence électorale presse la campagne de George Santos sur la réclamation du trésorier

La campagne du représentant républicain assiégé George Santos fait l’objet d’un nouvel examen minutieux de la part de la Commission électorale fédérale après qu’une personne répertoriée comme trésorier de campagne de Santos a nié avoir accepté le poste.

La lettre de la FEC demander plus d’informations sur le différend a marqué le dernier effort pour extraire la vérité de Santos, un législateur de première année de New York qui a admis avoir fabriqué des détails clés sur ses antécédents mais reste embourbé dans nombreux scandales et enquêtes.

“Il a été porté à l’attention de la Commission électorale fédérale que vous n’avez peut-être pas inclus les informations vraies, correctes ou complètes du trésorier” dans un dépôt récent, lit-on dans la lettre datée de jeudi.

Il était adressé à la campagne de Santos et à Thomas Datwyler, la personne répertoriée comme son trésorier dans un formulaire modifié déposé mercredi qui semblait remplacer le trésorier de longue date de Santos, Nancy Marks.

Mais Derek Ross, un avocat de Datwyler, a rapidement contesté ce dépôt de campagne.

“Lundi, nous avons informé la campagne Santos que M. Datwyler ne prendrait pas la relève en tant que trésorier”, a déclaré Ross dans un communiqué à l’époque. “Et il semble y avoir une certaine déconnexion entre cette conversation et ce dépôt.”

Lors d’un appel téléphonique avec CNBC vendredi, Ross a déclaré qu’il travaillait avec la FEC pour résoudre la confusion, l’appelant “soit une mauvaise communication, soit autre chose”.

L’avocat a ajouté qu’il n’a pas essayé de contacter la campagne de Santos car cela “semble être une perte de temps”.

“Si vous savez qui est en charge de la campagne en ce moment et comment les contacter, faites-le moi savoir”, a déclaré Ross.

Une porte-parole du bureau de Santos a refusé de commenter sa campagne ou ses affaires personnelles. Un avocat de Santos n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la lettre de la FEC.

De nombreux autres comités politiques liés à Santos ont reçu la même lettre après avoir également désigné Datwyler comme nouveau trésorier, ont rapporté les médias.

La lettre donnait à la campagne de Santos le 2 mars pour répondre. La FEC a averti que “faire sciemment et volontairement toute déclaration ou représentation matériellement fausse, fictive ou frauduleuse à une agence du gouvernement fédéral” entraînerait des accusations criminelles.

Santos a juré de remplir son mandat complet, repoussant les appels bipartites à sa démission. Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a déclaré cette semaine que Santos ne serait renvoyé du Congrès que si le comité d’éthique de la Chambre déterminait qu’il avait enfreint la loi.

McCarthy, qui dirige une étroite majorité du GOP qui pourrait devenir encore plus mince si Santos quittait le Congrès, a déclaré à NBC News vendredi après-midi qu’il n’avait pas rencontré Santos en tête-à-tête.