L’agence du Mississippi nie l’allégation de discrimination de l’eau de la NAACP

JACKSON, Miss. (AP) – Un régulateur environnemental du Mississippi a nié les allégations selon lesquelles l’agence d’État qu’il dirige aurait fait preuve de discrimination à l’encontre de la capitale, Jackson, dans sa distribution des fonds fédéraux pour le traitement des eaux usées.

Dans une lettre récemment mise au jour à l’Agence américaine de protection de l’environnement, Christopher Wells, directeur exécutif du Département de la qualité de l’environnement du Mississippi, a écrit que la NAACP “n’a pas allégué un seul fait pour étayer” son argument selon lequel l’agence a fait preuve de discrimination à l’encontre de Jackson. Il a dit qu’il pensait que l’enquête en cours sur les droits civils dans cette affaire était politiquement motivée.

“Jackson a reçu un prêt pour chaque demande remplie qu’il a soumise”, a écrit Wells. “Et, parce que le montant du prêt est basé sur le coût du projet, aucun prêt n’a été réduit pour une raison qui pourrait être considérée comme discriminatoire.”

Les perturbations des services d’eau de Jackson ont affligé la ville pendant des années, et son système s’est presque effondré fin août après que de fortes pluies ont exacerbé les problèmes de la principale usine de traitement de l’eau de la ville. La plupart de Jackson a perdu l’eau courante pendant plusieurs jours et les gens ont dû faire la queue pour avoir de l’eau pour boire, cuisiner, se laver et tirer la chasse d’eau.

La lettre de Wells du 16 décembre a été envoyée près de trois mois après que la NAACP a déposé une plainte fédérale en vertu du titre VI de la loi sur les droits civils de 1964, qui interdit aux bénéficiaires de fonds fédéraux de discriminer sur la base de la race ou de l’origine nationale. La plainte indiquait que les responsables du Mississippi avaient “presque assuré” une catastrophe liée à l’eau potable en privant Jackson des fonds dont il avait cruellement besoin pour moderniser ses infrastructures.

En 25 ans, Jackson n’a reçu des fonds d’un important programme fédéral qu’à trois reprises, a déclaré la NAACP. Lorsque Jackson a tenté de financer lui-même des améliorations, ces efforts ont été bloqués à plusieurs reprises par les dirigeants politiques de l’État, selon la plainte.

L’EPA a annoncé le 20 octobre qu’elle enquêtait sur la question de savoir si les agences de l’État du Mississippi avaient fait preuve de discrimination à l’égard de la capitale à majorité noire de l’État en refusant de financer des améliorations du système d’eau. L’administrateur de l’EPA, Michael Regan, s’est rendu à plusieurs reprises à Jackson et a déclaré que la “discrimination de longue date” avait contribué au déclin du système d’approvisionnement en eau de la ville.

L’agence fédérale pourrait retenir de l’argent du Mississippi si elle découvre des actes répréhensibles – potentiellement des millions de dollars. Si les agences d’État ne coopèrent pas à l’enquête, l’EPA pourrait renvoyer l’affaire au ministère de la Justice.

Dans sa lettre, Wells a écrit que les violations présumées du Titre VI sont “basées sur des normes non articulées et évolutives” et iraient “à l’encontre du système de fédéralisme de cette nation”, a rapporté WLBT-TV.

Wells a écrit que l’enquête de l’EPA fait « partie intégrante d’un effort politique visant à détourner l’attention des propres échecs de la ville de Jackson ». Il soutient que les problèmes d’eau de Jackson sont le résultat d’une mauvaise gestion de la ville plutôt que d’une discrimination de la part de l’État.

L’EPA était au courant des problèmes d’eau de Jackson depuis des années, notamment lorsque la ville a conclu un décret de consentement avec l’agence en 2012 après avoir été citée pour violation de la Clean Water Act, a écrit Wells.

Les revendications concurrentes sur la cause des problèmes d’eau de la capitale ont déclenché des tensions entre les responsables locaux de Jackson, un bastion démocrate, et les chefs d’État républicains du Mississippi.

L’AP a rapporté en septembre que lorsque le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, était trésorier de l’État en 2011, il a vanté ses propres antécédents de conservatisme fiscal en citant son opposition à dépenser l’argent de l’État pour des projets d’eau et d’égouts à Jackson. L’EPA n’enquête pas sur Reeves.

Avant la crise de l’eau l’été dernier, les habitants de Jackson avaient été invités à faire bouillir l’eau avant de la consommer, car les responsables de la santé avaient obtenu des échantillons montrant que l’eau pouvait être dangereuse à consommer. Cet avis est resté en place jusqu’à la mi-septembre.

Les problèmes sont revenus à nouveau pendant le week-end de Noël lorsque le temps glacial a provoqué la rupture des conduites d’eau et que le système de distribution d’eau de la ville n’a pas réussi à produire une pression adéquate. Les avis de faire bouillir l’eau dans certains quartiers de la ville sont restés en place jusqu’au 7 janvier.

Jackson devrait recevoir près de 800 millions de dollars de fonds fédéraux pour son système d’approvisionnement en eau, dont la majeure partie provient du projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars que le Congrès a adopté en décembre.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press