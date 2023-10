L’agence du Kansas a enquêté cinq fois sur la famille de la jeune fille avant qu’elle ne soit tuée, selon un rapport

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour recevoir votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Les responsables de la protection de l’enfance ont enquêté cinq fois sur la famille d’une fillette de 5 ans du Kansas au cours des 13 mois précédant son viol et son meurtre, mais n’ont pas pu confirmer les allégations de négligence ou de consommation de drogue de la part de sa mère, et la famille a refusé à plusieurs reprises les offres de aide, a montré un rapport publié mardi.

Le rapport du Département d’État de l’Enfance et de la Famille indique que dans un cas, l’agence a confirmé que la mère ne surveillait pas correctement Zoey Felix, mais que la fillette avait été placée avec son père et de ce fait, « aucun problème de sécurité n’a été identifié ». Après avoir reçu fin août des allégations de consommation de drogue et de manque de services publics à la maison, les responsables de la protection de l’enfance ont tenté en vain à sept reprises de joindre la famille au cours du mois suivant.

Le 2 octobre, Zoey est décédée après que les pompiers n’ont pas pu la réanimer dans une station-service. Les voisins pensent que Zoey et son père campaient dans un bosquet d’arbres sur un terrain vague à proximité.

Mickel Cherry, un sans-abri de 25 ans, est accusé de meurtre au premier degré, de viol et de meurtre qualifié, et risque la peine de mort. Les autorités n’ont pas précisé comment Zoey est morte.

« La mort de Zoey Felix était une tragédie inacceptable », a déclaré la gouverneure Laura Kelly dans un communiqué accompagnant le résumé de deux pages du ministère de l’Enfance et de la Famille sur ses interactions avec la famille de la jeune fille.

Kelly a déclaré qu’elle prévoyait de faire pression en faveur d’une législation l’année prochaine qui accélérerait la divulgation d’informations lorsqu’un enfant décède des suites d’abus ou de négligence. Son administration a fait pression pour un tel changement en 2021, mais aucun projet de loi n’a jamais été adopté.

Actuellement, le DCF ne publie initialement qu’un résumé de son implication et ne peut le faire tant que les avocats n’ont pas examiné le document. En règle générale, les rapports complets ne sont publiés qu’une fois les poursuites terminées, ce qui peut prendre plus d’un an.

Cela a laissé un vide d’information dans le cas de Zoey qui a été exacerbé mardi lorsqu’un juge a scellé l’affidavit d’arrestation qui a été utilisé pour étayer les accusations criminelles contre Cherry.

Le juge Christopher Turner a conclu que la divulgation des documents mettrait en péril la sécurité des témoins ou des sources ou « provoquerait la destruction des preuves ».

L’avocat de Cherry, Mark Manna, de l’unité de défense contre la peine de mort du Kansas, a refusé de commenter. La famille de Cherry n’a pas répondu aux messages téléphoniques et ses amis sur Facebook l’ont décrit comme un sans-abri chronique.

Les voisins ont déclaré que Zoey errait dans leur quartier sale et affamée. Plusieurs ont déclaré avoir appelé la protection de l’enfance pour exprimer leurs inquiétudes.

Selon le résumé du DCF, les responsables de la protection de l’enfance ont déclaré avoir reçu le premier signalement concernant Zoey le 8 septembre 2022, alléguant de mauvaises conditions à la maison et une éventuelle consommation de drogue en présence d’un enfant. La mère a accepté un test de dépistage de drogues qui s’est révélé négatif, a indiqué l’agence.

L’agence a également indiqué dans son résumé que la mère de Zoey travaillait avec les services judiciaires. À ce moment-là, elle avait été accusée de coups et blessures domestiques contre son mari et sa fille adolescente, selon les archives judiciaires. Le résumé du DCF indique que l’agence a proposé de l’aide à la famille, mais celle-ci a refusé et l’affaire a été classée.

Une autre plainte alléguant un enfant non surveillé a été déposée auprès de l’agence le 8 novembre 2002. Six jours plus tôt, la mère de Zoey avait appelé pour signaler que l’enfant alors âgé de 4 ans avait disparu, selon un rapport d’incident de la police. Zoey a été retrouvée indemne peu de temps après.

Le résumé du DCF ne faisait aucune référence à la disparition de Zoey, et il n’était pas clair si cela avait motivé la plainte. Le résumé indiquait simplement que l’affaire n’était pas fondée et que les offres d’aide avaient été refusées.

Plus tard ce mois-là, la mère de Zoey a été arrêtée après avoir écrasé sa voiture près d’un bar du nord de Topeka alors qu’elle conduisait ivre avec Zoey sur le siège avant. Une déclaration sous serment d’un officier de police de Topeka, qui a également été publiée mardi, a déclaré que la mère « avait du mal à se tenir debout et tentait de s’éloigner avec un petit enfant ».

Il a également écrit qu’en regardant dans sa voiture, il avait vu deux bouteilles de vodka ouvertes, l’une à moitié pleine et l’autre aux trois quarts pleine. Le policier a déclaré que lors des entretiens, Zoey avait déclaré que sa mère avait bu dans les deux bouteilles avant et pendant qu’elle conduisait.

Le policier a écrit que la mère n’avait pas coopéré et : « Elle a été jetée au sol afin d’être menottée. »

Le résumé du DCF indique que les travailleurs sociaux ont laissé Zoey aux soins de son père ; les archives judiciaires montrent qu’il vivait avec une petite amie à l’époque. La mère de Zoey a été emprisonnée jusqu’en mars, date à laquelle elle a plaidé coupable de coups et blessures aggravés et de conduite sous influence et a été condamnée à la probation.

Le père de Zoey a été expulsé de son appartement en mai. Une autre information reçue par l’agence ce mois-là affirmait qu’il n’y avait pas de services publics dans la maison de la mère, mais l’agence a trouvé que la maison était « vivable », avec des services publics, de la nourriture et aucun signe de drogue. Encore une fois, la famille a refusé les services.

Puis, le 29 août, une autre plainte alléguait une consommation de drogue et l’absence de services publics, ce qui a incité l’agence à sept tentatives infructueuses pour contacter la famille en septembre.

Mais pendant ce temps, la police s’est rendue au domicile à deux reprises, une fois même pour retrouver Zoey et lui parler. Mais le père de Zoey a dit aux policiers qu’elle ne vivait pas là-bas, a déclaré la porte-parole de la ville, Gretchen Spiker.

La deuxième fois que la police est intervenue, un policier s’est tenu à l’extérieur pendant que les affaires étaient récupérées dans la maison, selon un rapport de police. Les rapports de police n’expliquent pas où Zoey, sa sœur, son père et Cherry sont allés après cela, mais les voisins ont déclaré qu’ils vivaient dans un camp de fortune.

Laura Howard, la plus haute administratrice du ministère de l’Enfance et de la Famille, s’est engagée à lancer une enquête approfondie.

« Nous prendrons toutes les mesures nécessaires », a-t-elle écrit dans un communiqué.

Le DCF a ouvert une autre enquête suite au décès de Zoey.