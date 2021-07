L’agence du Dr Fauci a financé la recherche sur Frankenstein qui a vu des parties du corps de bébés avortés greffées sur MICE pour faire pousser des cheveux et des organes

L’agence du DR ANTHONY Fauci a été critiquée pour avoir financé des expériences de style Frankenstein où des cuirs chevelus et des organes de bébés avortés ont été cousus sur des rongeurs.

Cela survient alors que le Dr Fauci – le principal conseiller médical de Joe Biden – est confronté à une nouvelle vague d’examen minutieux du financement de la recherche sur les virus dans un laboratoire chinois qui est confronté à des questions quant à savoir s’il a pu fuir Covid.

Les expériences impliquent l’humanisation des souris qui consiste à attacher la peau des fœtus avortés. Crédit : Jove

Cet extrait de l’étude montre des souris qui poussent des cheveux humains après qu’un cuir chevelu de bébé avorté a été greffé sur Crédit : Université de Pittsburgh

Le Dr Anthony Fauci a été critiqué après que son agence ait financé des expériences macabres de Frankenstein Crédit : Getty

Les documents consultés par The Sun Online décrivent des expériences macabres qui consistent à découper des parties du corps d’enfants à naître, puis à les fusionner sur des rongeurs de laboratoire pour faire pousser de la peau humaine adulte et des cellules à partir d’organes tels que la rate et le foie.

L’étude a été réalisée par l’Université de Pittsburgh en 2020 – et a été en partie financée par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID).

L’agence financée par les contribuables américains, qui fait partie du National Institute of Health (NIH), est dirigée par le Dr Fauci depuis 36 ans.

Les fœtus auraient été issus de grossesses interrompues à l’hôpital Magee-Womens du centre médical de l’Université de Pittsburgh.

Cependant, les médecins soutiennent que ce genre d’expériences est crucial pour développer des traitements contre des maladies graves – malgré le malaise que certains peuvent les trouver.

On ne pense pas que le Dr Fauci ait été directement impliqué dans le financement des expériences – mais cela a été réalisé par une agence sous son contrôle.

Des expériences similaires utilisant des parties de fœtus auraient été menées à l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) afin de mener des expériences avec des coronavirus.

Certains soupçonnent que Covid a pu accidentellement fuir du laboratoire et a été dissimulé par la Chine alors que la chasse aux origines du virus se poursuit.

L’attention renouvelée portée au Dr Fauci – qui a tristement heurté la tête avec Donald Trump – a également fait briller un nouvel examen minutieux d’autres expériences menées par son agence.

Les images de l’étude controversée montrent des souris avec des touffes de cheveux humains bruns poussant de leur dos après la greffe du cuir chevelu de bébés avortés.

La recherche a utilisé des parties du corps de fœtus avortés ou mort-nés – jusqu’à cinq mois.

L’agence du Dr Fauci, NIAID, aurait accordé à une équipe de scientifiques de l’Université de Pittsburgh environ (235 000 $) 170 000 £ en 2019.

L’objectif était d’utiliser des bébés avortés ou mort-nés pour étudier comment lutter contre les infections de la peau humaine qui peuvent conduire à des insectes mangeurs de chair horribles.

Les rapports… comprennent des photographies réelles dans lesquelles les cheveux de ces bébés humains peuvent être vus pousser sur le dos des rongeurs Herb Geraghty, Rehumanize International

Herb Geraghty, qui dirige le groupe de campagne pro-vie Rehumanize International, a déclaré à The Sun Online : « Les expériences sur les tissus fœtaux que les chercheurs de l’Université de Pittsburgh effectuent sont dégoûtantes et barbares.

« En tant que contribuables, nous devrions être furieux de payer la facture de cette horrible violence.

« Dans les rapports que les chercheurs ont rendus publics, ils incluent des photographies réelles dans lesquelles on peut voir les cheveux de ces bébés humains pousser sur le dos des rongeurs. »

Il a ajouté: « Ce sont ces organes humains dont les chercheurs prétendent avoir besoin pour leurs études, car les résultats de tests sur des animaux non humains ne sont pas aussi utiles pour déterminer les résultats cliniques chez l’homme. »

‘TOUFFES DE CHEVEUX HUMAINS SUR SOURIS’

Les scientifiques de Pittsburgh expliquent leur étude dans un rapport intitulé « le développement de modèles humanisés de souris et de rats avec une peau humaine de pleine épaisseur et des cellules immunitaires autologues ».

Le processus fonctionne en détruisant le propre système immunitaire des rongeurs à l’aide de radiations.

Le cuir chevelu du bébé avorté et d’autres parties du corps sont ensuite greffés sur la cage thoracique d’une souris ou d’un rat.

Après 10 semaines, il atteint l’épaisseur d’un humain adulte avec son système immunitaire.

Les scientifiques infectent ensuite la peau avec un super insecte appelé staphylocoque doré.

Expliquant la procédure, l’étude se lit comme suit : « La peau fœtale humaine de pleine épaisseur a été… greffée sur la cage thoracique, où la peau de la souris a été précédemment excisée.

« Cheveux humains [is] évident à 12 semaines après la transplantation.

« La co-greffe de ces composants de la peau humaine et du système immunitaire dans un seul modèle de rongeur humanisé pourrait fournir une plate-forme pour l’étude des infections cutanées humaines. »

Cela survient alors que le membre de la Chambre républicaine Madison Cawthorn a demandé que le très respecté Dr Fauci soit arrêté pour avoir prétendument menti à une audience d’un comité sénatorial mardi dernier.

Pendant ce temps, le sénateur Rand Paul a suggéré au Dr Fauci qu’il avait menti devant le Congrès en mai.

À l’époque, il a nié que son agence avait financé le laboratoire de Wuhan qui effectuait des recherches dites de « gain de fonction » – où les virus sont rendus plus dangereux dans les laboratoires pour étudier son impact potentiel dans le monde réel.

Le sénateur Paul a déclaré : « Dr Fauci, sachant que mentir au Congrès est un crime, souhaitez-vous retirer votre déclaration du 11 mai où vous avez affirmé que le NIH n’avait jamais financé la recherche sur le gain de fonction à Wuhan ? »

L’expert en virus a fermement nié cela et a insisté pour ne pas se rétracter.

Les fœtus utilisés dans les expériences sont avortés à cinq mois du même âge que le bébé en pleine croissance dans cette image ultrasonore Crédit : Getty

Mais Sen Paul a maintenant référé le Dr Fauci au ministère de la Justice pour avoir prétendument menti au Congrès.

Pendant ce temps, Vanity Fair a rapporté comment la meilleure chercheuse de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) – Shi Zhengli, également connue sous le nom de « Bat Woman » pour son travail avec les mammifères volants – semble avoir testé deux nouveaux coronavirus non divulgués sur des souris humanisées pour évaluer leur efficacité.

Le magazine a cité comme preuves les commentaires que Shi a faits à une revue scientifique, ainsi que des informations contenues dans une base de données du gouvernement chinois.

Shi a nié à plusieurs reprises que le coronavirus avait fui d’un laboratoire WIV.

L’Université de Pittsburgh a défendu l’utilisation de tissus fœtaux pour combattre et guérir certaines de nos maladies les plus dévastatrices, notamment la maladie d’Alzheimer, la SLA, le diabète et la maladie de Parkinson.

Un porte-parole a déclaré: « Cette recherche étudie également des virus, tels que Zika, qui peuvent provoquer des malformations congénitales graves voire mortelles.

« À Pitt, la recherche sur les tissus fœtaux est rare – ces projets représentent moins de 0,5 % de toutes les recherches en cours à Pitt – mais elles sont importantes pour faire avancer les découvertes qui sauvent des vies. »

Le NIAID a été contacté pour un commentaire.