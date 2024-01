L’agence du comté de Jackson veut que les Chiefs et les Royals signent un accord de financement du stade | KCUR

La Jackson County Sports Complex Authority, l’entité qui gère le complexe sportif Truman où se trouvent les stades Kauffman et Arrowhead, a adopté une lettre d’intention pour les Chiefs et les Royals afin de consolider leur engagement à rester à Kansas City.

Le document intervient au milieu de mois de négociations souvent lentes avec les responsables du comté de Jackson et d’incertitude concernant une mesure cruciale en matière de taxe de vente.

Si la lettre d’intention est signée par les équipes, cela apporterait plus de clarté sur les plans pour un nouveau stade de baseball, même si les Royals n’ont toujours pas dit aux contribuables où ils envisagent réellement de le construire, et garantirait que les Chiefs continueront de jouer à ce stade. Stade Arrowhead.

Les propriétaires des Royals seraient encore en train de choisir entre un stade approximatif à East Crossroads, sur le site de l’ancien bâtiment du Kansas City Star, ou dans l’East Village.

Qu’y a-t-il pour le comté de Jackson et les équipes

Cette lettre d’intention intervient peu de temps après que la législature du comté de Jackson a approuvé une mesure de vote demandant aux électeurs de renouveler l’actuelle taxe de vente sur les stades de 3/8ème de cent – ​​dont le produit est partagé entre les Chiefs et les Royals – pour 40 ans supplémentaires.

Le législateur du comté de Jackson, Manny Abarca IV, a déclaré que le document ouvrait la voie à la finalisation des baux avec les deux équipes.

“En 10 jours, je pense qu’il est incroyablement difficile de régler à la fois les équipes individuelles, les avocats, les groupes, les autorités sportives, le comté, la représentation du comté, les intérêts législatifs et les intérêts exécutifs dans ce laps de temps”, a-t-il déclaré, faisant référence à le temps écoulé depuis l’action du législateur. «Je considère cela comme un progrès menant à une plus grande transparence.»

Le législateur a approuvé la mesure relative à la taxe de vente par une marge de 8 contre 1, avec l’intention de la soumettre au scrutin du 2 avril. Cependant, le directeur du comté de Jackson, Frank White Jr. a opposé son vetoça jeudi.

“Ce n’est pas une bonne affaire pour les contribuables et je ne peux pas soutenir un accord qui ne serait pas dans leur meilleur intérêt”, a écrit White dans un communiqué.

La législature du comté de Jackson a besoin de six voix pour annuler le veto. Quatre des neuf législateurs ont déclaré qu’ils soutenaient la décision de White.

Leur prochaine réunion aura lieu le lundi 22 janvier.

Les projets futurs des Chiefs et des Royals dépendent de l’adoption de cette mesure électorale.

Selon le document des conditions, les revenus de la taxe de 3/8e cent continueraient d’être répartis à parts égales entre les Royals et les Chiefs. Le document indique que le produit de l’impôt sera utilisé pour payer le service de la dette sur les nouvelles obligations qui seront émises pour payer la réparation, la gestion, l’entretien et l’exploitation du complexe sportif Truman.

Charlie Riedel / Presse associée Les responsables de l’équipe de baseball des Kansas City Royals et leurs consultants discutent des propositions visant à remplacer le stade Kaufmann, qui abrite l’équipe depuis plus de 50 ans, lors d’une conférence de presse, le mardi 22 août 2023, à Kansas City, Missouri. .

Le cahier des charges répond à certaines demandes en suspens de White, qui a critiqué et ralenti les négociations sur les stades en raison de préoccupations concernant la manière dont les stades bénéficieront aux contribuables.

“Alors que nous naviguons dans ces négociations cruciales impliquant des engagements potentiels de milliards de dollars des contribuables, je tiens à être très clair : je ne me suis pas précipité et ne me précipiterai pas dans un accord”, a déclaré White. plus tôt ce mois-ci.

Le document indique que les bureaux administratifs et les installations d’entraînement des Chiefs resteraient dans le comté de Jackson et que la démolition du stade Kauffman serait couverte par les revenus de la taxe de vente de 3/8e cent.

Une fois le stade Kauffman démoli, après le départ des Royals, les Chiefs reprendraient l’ensemble du complexe sportif Truman et agrandiraient et rénoveraient le stade Arrowhead.

La lettre d’intention confirmerait également une concession des chefs et des membres de la famille royale de renoncer à l’argent provenant de la taxe sur les parcs du comté de Jackson, une fois les nouveaux baux signés. La taxe sur les parcs fournit 3,5 millions de dollars par an au complexe sportif Truman.

Les deux équipes seraient également responsables de leur propre assurance, une autre concession du comté de Jackson. Les équipes ont déclaré dans un déclaration plus tôt ce mois-ci que ces concessions permettront aux contribuables du comté d’économiser entre 80 et 100 millions de dollars.

Regarder à long terme

Par rapport au précédent accord entre les équipes en 2006, Abarca a déclaré que ce nouvel accord exigerait moins d’engagement financier de la part du comté.

« Le terme est donc plus long, mais nous obtenons davantage de résultats au cours de ce terme », a déclaré Abarca. “C’est un plus grand avantage que ce que vous verriez si nous essayions de recruter une équipe ailleurs.”

Le document reflète également la volonté du comté de Jackson de rechercher des revenus provenant des deux stades via une nouvelle taxe. Certains stades le font en imposant une taxe supplémentaire sur les achats de nourriture et de boissons ou sur la vente de billets.

Le document ne précise pas quel type d’impôt le comté de Jackson appliquerait ni quel montant de revenus serait généré.

Charlie Riedel / Presse associée Les gens font la queue pour entrer au stade Kauffman avant un match de baseball entre les Royals de Kansas City et les Tigers de Detroit le lundi 17 juillet 2023, à Kansas City, Missouri.

Abarca a déclaré que White souhaitait trouver des moyens pour que le comté puisse recevoir un avantage financier direct des équipes.

“Le comté de Jackson est vraiment un canal où l’argent des contribuables va directement à l’entretien et aux investissements de ces équipes”, a déclaré Abarca, faisant référence à la taxe de vente de 3/8e de cent.

Les deux équipes ont précédemment affirmé qu’elles travailleraient avec le comté de Jackson pour négocier un accord sur les avantages communautaires, ce que les législateurs locaux et les groupes de défense des droits des travailleurs ont exigé.

Les partisans veulent un accord avec les Royals pour garantir un salaire décent aux nouveaux travailleurs du stade, des emplois syndiqués et des logements abordables dans le quartier du stade, où qu’il se trouve.

Les Royals et les Chiefs ont déclaré qu’ils apporteraient chacun des contributions privées « matériellement substantielles » à leurs projets de stade respectifs. Les deux équipes seraient tenues d’établir des budgets et seraient responsables de tout coût dépassant ces budgets.

Selon les termes du contrat, le nouveau bail du comté avec les Chiefs durerait au moins 25 ans et celui des Royals, 40 ans.

Le nouveau bail des Royals débuterait le 1er mars 2028, à condition que le projet du stade soit terminé d’ici là.