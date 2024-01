L’agence d’État n’inculpera pas les agents du Nouveau-Mexique pour le meurtre d’un homme dans la mauvaise maison

Le ministère de la Justice du Nouveau-Mexique a refusé de porter plainte contre des policiers qui se sont rendus à la mauvaise adresse lors d’un appel l’année dernière et ont tué par balle le propriétaire alors qu’il ouvrait la porte armé d’une arme à feu.

Le ministère de la Justice a déclaré qu’après un examen, « il n’y a aucune base pour engager des poursuites pénales » contre trois policiers de Farmington.

La fusillade mortelle de Robert Dotson, 52 ans, le 5 avril, a suscité des excuses de la part du chef de la police de Farmington, Steve Hebbe, qui l’a qualifié de tragédie.

Les policiers répondaient à un appel lié à des violences domestiques dans une maison vers 23h30 ce soir-là, mais ils se sont rendus par erreur dans une autre maison de l’autre côté de la rue, ont indiqué des responsables.

Une vidéo diffusée par la police montre les policiers discutant pour savoir s’ils se trouvaient à la bonne adresse avant que la porte ne s’ouvre et que la fusillade ne se produise.

L’examen du ministère de la Justice de l’État comprenait un rapport de Seth W. Stoughton, professeur à la faculté de droit de l’Université de Caroline du Sud, que le bureau du procureur général de l’État a embauché pour examiner la fusillade.

Stoughton écrit dans son rapport que la façon dont les agents se sont approchés du domicile des Dotson était raisonnable, même s’ils se sont approchés du mauvais logement.

“Dans ce cas, M. Dotson a ouvert la porte d’entrée et la contre-porte, puis est partiellement sorti de la maison tout en levant une arme à feu en position de tir, pointée en direction des agents”, a écrit Stoughton.

Le ministère de la Justice de l’État a informé vendredi le procureur local et Hebbe, le chef de la police, de sa décision, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Robert Dotson et sa femme Kim Dotson. Cabinet d’avocats avec l’aimable autorisation de Mark A. Curnutt

Les procureurs du département ont également rencontré des membres de la famille de Dotson pour expliquer la décision, indique le communiqué.

Dotson était un mécanicien automobile de longue date et un père de famille passionné, a déclaré sa femme. Un avocat de la famille, qui a poursuivi la ville de Farmington et les trois policiers impliqués, a déclaré que Dotson avait été aveuglé par une lampe de poche lorsqu’il a ouvert la porte.

“Pourquoi ne lèverait-il pas son arme ?” » a déclaré l’avocat, Tom Clark.

Un autre avocat de la famille Dotson n’a pas immédiatement répondu mardi soir à une demande de commentaires sur la décision de ne pas porter plainte.

La plainte, déposée devant le tribunal de district américain du Nouveau-Mexique, allègue que le premier officier qui a tiré sur Dotson « a ouvert le feu instantanément » et que les deux autres ont ensuite également tiré.

“M. Dotson a ouvert sa porte d’entrée et a été aveuglé par les lampes de poche de la police. La police ne s’est pas annoncée et M. Dotson n’avait aucune idée de qui était dans sa cour et lui éclairait de vives lumières”, indique la plainte.

Elle réclame des dommages-intérêts en vertu de la Wrongful Death Act, ainsi que des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. Il ne précise pas les montants en dollars.