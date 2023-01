L’agence d’État confirme une subvention de 4,1 millions de dollars à Sycamore pour le remplacement continu des conduites d’eau en plomb – Shaw Local

SYCOMORE – Le Agence de protection de l’environnement de l’Illinois a confirmé qu’une subvention de 4,1 millions de dollars accordée à la ville de Sycamore est destinée à poursuivre les efforts de la ville pour remplacer les conduites d’eau résidentielles recouvertes de plomb.

Le soutien monétaire, que Sycamore n’aura pas à rembourser, provenait du State Revolving Fund de l’Illinois Environmental Protection Agency, un coffre destiné au financement à faible taux d’intérêt de projets d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales.

Les responsables de Sycamore ont déclaré qu’ils prévoyaient d’utiliser l’argent alloué pour remplacer environ 365 lignes de service en plomb au sein de sa communauté, luttant contre une préoccupation que la ville a de plus en plus traitée au cours des dernières années.

En raison des problèmes de plomb et de qualité de l’eau dans toute la ville, l’EPA de l’Illinois demande à la ville de Sycamore d’augmenter les tests sur les échantillons d’eau, a déclaré un porte-parole du département au Daily Chronicle l’année dernière.

Photo d'archives de Shaw Local de janvier 2022 (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.com)

Au cours de la dernière année et demie, au moins 60 maisons Sycamore ont été testées pour le plomb dans l’eau, avec au moins six niveaux de déclaration allant de 18 parties par milliard à 304. Le montant jugé légal par l’Agence américaine de protection de l’environnement est de 15. Cependant, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, toute exposition au plomb peut endommager le cerveau d’une personne. De nombreux résidents ont également déjà parlé de l’eau décolorée et nauséabonde de leurs robinets domestiques.

La dernière série de subventions de l’État pour le plan d’intervention sur la qualité de l’eau de Sycamore fait suite à un prêt de 1,6 million de dollars accordé à la ville en décembre 2021, destiné à offrir aux résidents un plan pour faire remplacer sans frais les conduites d’eau menant à leurs maisons. La subvention de 2021 était destinée à remplacer 120 lignes de service en plomb à Sycamore.

Le directeur de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois, John Kim, a déclaré que le financement avait été rendu possible par une législation vieille d’un an qui exige que la plomberie en plomb soit traitée dans tout l’État.

« À la suite de la Loi sur le remplacement et la notification des lignes de service en plombqui est entré en vigueur le 1er janvier 2022, les propriétaires et exploitants d’approvisionnements en eau communautaires de l’Illinois ont travaillé à l’élaboration d’inventaires complets de matériaux de conduite d’eau et de plans de remplacement », a déclaré Kim dans un communiqué de presse.

Les conduites de service sont les tuyaux qui amènent l’eau potable dans les maisons à partir des conduites d’eau principales. Les maisons construites avant 1990 peuvent avoir des entrées de service en plomb ou des appareils de plomberie ou des robinets contenant du plomb. Selon l’IEPA, le retrait des lignes de service en plomb d’une résidence est le meilleur moyen de réduire l’exposition au plomb à la maison.

La ville a subventionné ses projets par le biais du programme Lead Service Line Replacement Principal Forgiveness de l’agence d’État, une initiative qui a fourni près de 85 millions de dollars aux communautés de l’Illinois cherchant à réduire ou à éliminer le plomb de l’eau potable. Le programme permet aux municipalités de ne pas avoir à rembourser jusqu’à 4 millions de dollars de prêts accordés par l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois.