L’agence d’espionnage sud-coréenne fait des prévisions d’essais nucléaires – MP – RT World News

Pyongyang pourrait mener sa septième explosion nucléaire en quelques semaines, selon un législateur de Séoul

La Corée du Nord pourrait tester un engin nucléaire à un moment donné entre le 16 octobre et le 7 novembre, a affirmé un législateur sud-coréen, citant l’agence de renseignement étrangère du pays.

L’évaluation aurait fait partie d’un briefing à huis clos que le Service national de renseignement (NIS) a donné à la commission parlementaire du renseignement et a été rendue publique mercredi par Yoo Sang-beom, un législateur du Parti du pouvoir populaire au pouvoir, qui siège au l’organe de surveillance.

La chronologie a été identifiée sur la base des dates des événements politiques prévus en Chine et aux États-Unis, a expliqué le député. Le 16 octobre, le Parti communiste chinois entamera son 20e Congrès national, et le 7 novembre est la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis.

L’agence de renseignement a affirmé que la probabilité d’un test avait été augmentée par l’achèvement récent du tunnel 3 dans la zone de test de Punggye-ri, a déclaré Yoo aux journalistes.

Les six essais nucléaires de la Corée du Nord entre octobre 2006 et septembre 2017 ont tous été effectués dans l’installation souterraine de la province la plus septentrionale du Hamgyong du Nord. Les observateurs de la Corée du Nord ont évalué cet été que le tunnel sud 3 semblait tout à fait prêt pour un nouveau test, basé sur des images satellites.

La Corée du Nord teste un missile balistique – Séoul

La semaine dernière, Séoul a signalé un essai nord-coréen d’un missile balistique à courte portée dans la mer du Japon. L’exercice a été mené alors que la vice-présidente américaine Kamala Harris était en route pour rendre visite à ses alliés régionaux, le Japon et la Corée du Sud.