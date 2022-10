L’agence d’espionnage britannique surveille tout signe que la Russie envisage l’arme nucléaire

La Grande-Bretagne s’attendrait à voir des indicateurs si la Russie commençait à envisager de déployer son arsenal nucléaire dans sa guerre contre l’Ukraine, a déclaré mardi le principal cyber-espion britannique, répétant que toute discussion sur l’utilisation de telles armes était très dangereuse.

Après plus de sept mois de guerre, Jeremy Fleming, directeur de l’agence d’espionnage GCHQ, a déclaré à BBC Radio que la Russie manquait de munitions, d’amis et de troupes.

Le président russe Vladimir Poutine est resté jusqu’à présent dans la doctrine militaire établie de ne pas utiliser d’armes nucléaires, a déclaré Fleming, mais son agence serait à l’affût des signes indiquant que cela pourrait changer.

“J’espère que nous verrons des indicateurs s’ils commencent à emprunter cette voie”, a-t-il déclaré, sans dire quels pourraient être ces indicateurs.

Il a dit:

Mais soyons très clairs à ce sujet, s’ils envisagent cela, ce serait une catastrophe de la manière dont beaucoup de gens en ont parlé.

Fleming a également déclaré qu’il était sûr que Poutine s’inquiétait des dangers d’une escalade et que cela pourrait être un signe de la raison pour laquelle “il n’a pas atteint ces autres formes de guerre”.

Dans un discours qui doit être prononcé plus tard mardi, Fleming dira également que les Russes commençaient à comprendre la situation désespérée dans laquelle se trouve Moscou face au conflit.

“Ils voient à quel point Poutine a mal évalué la situation”, dira-t-il, selon des extraits de son discours.

“Ils fuient la conscription, réalisant qu’ils ne peuvent plus voyager. Ils savent que leur accès aux technologies modernes et aux influences extérieures sera considérablement restreint. Et ils ressentent l’ampleur du coût humain épouvantable de sa guerre de choix.”