«Nous n’enquêtons pas sur les gens en raison de leurs opinions religieuses – c’est la violence qui concerne nos pouvoirs – mais ce n’est pas toujours clair lorsque nous utilisons le terme« extrémisme islamique »,» Mike Burgess, le directeur général de l’ASIO a déclaré. «Naturellement, certains groupes musulmans – et d’autres – considèrent ce terme comme préjudiciable et déformant de l’islam, et considèrent qu’il les stigmatise en encourageant les stéréotypes et en alimentant la division. Notre langage doit évoluer pour s’adapter à l’évolution de l’environnement des menaces. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy