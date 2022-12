L’agence des services médicaux de la Colombie-Britannique dépose une injonction judiciaire contre le programme Telus LifePlus

La Medical Services Commission de la Colombie-Britannique a déposé une injonction judiciaire contre Telus Health, au sujet de son programme de soins de santé payants.

La commission a déposé jeudi une injonction devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique alléguant que le programme LifePlus de Telus contrevient à la Medicare Protection Act, selon un communiqué du ministre de la Santé Adrian Dix.

« Il est très important de respecter la Medicare Protection Act, qui est en place pour préserver notre système de soins de santé géré par l’État et financièrement viable pour la Colombie-Britannique. L’accès aux soins médicaux nécessaires devrait être basé sur les besoins et non sur la capacité de payer d’un individu », a déclaré Dix.

Le programme LifePlus coûte 4 650 $ pour la première année. La Commission des services médicaux a été chargée de déterminer si elle permet à ceux qui paient de sauter injustement la file d’attente des soins de santé.

L’injonction ne s’applique pas aux services de soins virtuels de Telus Santé.

Plus à venir.

