L’Agence des services frontaliers du Canada saisit des “armes fantômes” dans 2 maisons de l’Okanagan

Deux hommes de l’Okanagan ont été arrêtés et relâchés plus tôt cette année après avoir collecté des pièces pour fabriquer des “pistolets fantômes”.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a annoncé mercredi 3 août que deux cas de « pistolets fantômes » avaient été découverts après avoir enquêté sur des pièces d’armes à feu arrivant dans des centres de courrier internationaux. Ces deux dossiers ont été ouverts lorsque des pièces d’armes à feu identifiées sont arrivées à Vancouver et à Toronto à l’étranger.

Un « pistolet fantôme » est lorsque des pièces d’armes à feu sont imprimées en 3D et les deux ensemble pour créer une arme sans numéro de série.

Lorsque la Section des enquêtes criminelles de l’ASFC a examiné les personnes qui avaient commandé les pièces d’armes à feu, elle a découvert que deux hommes non autorisés de l’Okanagan étaient impliqués, l’un de West Kelowna et l’autre de Lumby.

Le 27 avril, l’ASFC a exécuté un mandat de perquisition contre l’homme de West Kelowna et l’a trouvé en train d’imprimer en 3D le récepteur inférieur d’une arme de poing. L’équipe a saisi toutes les preuves, y compris six autres récepteurs d’armes de poing déjà imprimés sans numéro de série. L’homme de 46 ans a été arrêté puis relâché dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Le lendemain, un homme de 27 ans de Lumby a été arrêté pour possession d’armes à feu après la découverte d’un fusil de chasse chargé de 9 mm sans numéro de série, de neuf armes de poing sans restriction, d’un pistolet paralysant, de quatre cartouches de munitions et d’un couteau prohibé. L’homme a ensuite été libéré, également dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

Après ces deux incidents, l’ASFC examine les preuves d’infractions au Code criminel et à la Loi sur les douanes. Toute personne reconnue coupable d’avoir créé des armes à feu avec un permis ou une autorisation appropriée peut être condamnée à une peine de prison.

« Les “armes fantômes” présentent un risque sérieux pour nos communautés pour de nombreuses raisons, notamment qu’elles deviennent plus faciles à fabriquer et difficiles à retracer lorsqu’elles sont utilisées par des criminels. C’est pourquoi nous continuons d’investir dans la nouvelle technologie à rayons X et les unités K-9 pour protéger nos frontières », a déclaré Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique.

Depuis le 1er janvier 2019, la région du Pacifique de l’ASFC a saisi 581 armes à feu dans des points d’entrée dans le courrier international, et 218 autres lors de l’exécution de mandats de perquisition.

