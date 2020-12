La Commission des stupéfiants de l’ONU a voté mercredi pour retirer le cannabis et la résine de cannabis d’une catégorie des drogues les plus dangereuses au monde, ce qui pourrait affecter l’industrie mondiale de la marijuana à des fins médicales.

L’agence des Nations Unies basée à Vienne a déclaré dans un communiqué qu’elle avait voté 27-25, avec une abstention, pour suivre la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé de retirer le cannabis et la résine de cannabis du tableau IV de la Convention de 1961 sur les stupéfiants, où il a été répertorié avec l’héroïne et plusieurs autres opioïdes.

Les drogues inscrites au Tableau IV sont un sous-ensemble de celles du Tableau I de la Convention, qui exigent déjà le plus haut niveau de contrôle international. L’agence a voté pour maintenir le cannabis et la résine de cannabis sur sa liste de drogues de l’annexe I, y compris la cocaïne, le fentanyl, la morphine, la méthadone, l’opium et l’oxycodone, l’analgésique opiacé commercialisé sous le nom d’OxyContin,

Le vote de mercredi ne permet donc pas aux États membres de l’ONU de légaliser la marijuana dans le cadre du système international de contrôle des drogues. Le Canada et l’Uruguay ont légalisé la vente et l’utilisation de cannabis à des fins récréatives, mais de nombreux pays dans le monde ont décriminalisé la possession de marijuana.

Les systèmes évaluent les avantages médicaux d’un médicament par rapport aux dommages potentiels qu’il pourrait causer, et les experts estiment que le retrait du cannabis du système le plus strict pourrait faciliter les contrôles internationaux sur la marijuana médicale.