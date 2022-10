L’agence des Nations Unies pour les réfugiés “profondément affligée” par les informations faisant état de près de 100 migrants nus à la frontière gréco-turque

CNN

—



L’agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) s’est déclarée “profondément affligée” par les informations faisant état de près de 100 migrants nus à la frontière entre la Grèce et la Turquie.

« Le HCR est profondément affligé par les rapports et les images choquants de 92 personnes, qui auraient été retrouvées à la frontière terrestre gréco-turque, dépouillées de leurs vêtements », l’agence a tweeté dimanche.

“Nous condamnons ces traitements cruels et dégradants et appelons à une enquête approfondie sur cet incident”, a-t-il ajouté.

La Turquie et la Grèce se sont mutuellement accusées de la situation. Le ministre grec de la Migration et de l’Asile, Notis Mitarachi, a tweeté samedi une photo de ce qu’il a supposé être certains des 92 migrants à la frontière, accusant la Turquie de comportement honteux.

La raison pour laquelle les hommes sur la photo n’étaient pas habillés n’était pas claire.

“Le comportement de la Turquie envers 92 migrants que nous avons secourus aux frontières aujourd’hui est une honte pour la civilisation”, a tweeté Mitarachi, à côté de la photographie.

Le ministre de la Migration a ajouté qu’il s’attendait à ce qu’Ankara enquête sur l’incident et protège ses frontières avec l’Union européenne (UE).

CNN n’a pas été en mesure de vérifier la photographie de manière indépendante.

La police grecque a déclaré samedi que ses forces avaient “découvert vendredi 92 migrants illégaux sans vêtements et certains d’entre eux avec des blessures sur le corps”, près de la frontière nord du pays.

“A la suite d’une enquête menée par la police grecque et des fonctionnaires de l’agence européenne des frontières Frontex, il a été constaté qu’ils [the migrants] ont été poussés sur le territoire grec, via la rivière Evros, dans des canots de la Turquie vers la Grèce », a ajouté la police dans un communiqué sur Twitter.

Le communiqué ajoute que les autorités grecques ont immédiatement fourni aux migrants des vêtements, de la nourriture et des premiers secours.

Le ministère grec de la Protection des citoyens a déclaré samedi dans un communiqué que, selon les récits des migrants, ils avaient été transportés vers la rivière Evros par des véhicules appartenant aux autorités turques, où ils sont ensuite montés à bord de canots pour passer du côté grec.

« La Turquie continue d’instrumentaliser ouvertement les immigrés, de violer les droits de l’homme, [and] violer le droit international », poursuit le communiqué.

La Turquie a nié toute implication dans l’incident.

“Comme vous n’avez pas pu trouver un seul cas de violation des droits de l’homme par [Turkey]vous cherchez juste à exposer [the] image de ta cruauté que tu as infligée comme si [Turkey’s] Fini [it]», a tweeté samedi le vice-ministre de l’Intérieur du pays, Ismail Catakli, en réponse à Mitarachi.

Catakli a également accusé la Grèce de “manipulations et de malhonnêteté”, dans son tweet.

L’année dernière, la Grèce a achevé la construction d’un mur de 40 kilomètres (25 miles) le long de sa frontière avec la Turquie, craignant que la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans ne provoque un afflux de personnes en quête d’asile.

Le pays était au centre de la crise des migrants en Europe au milieu des années 2010, lorsque des millions de réfugiés et de migrants de Syrie, d’Afghanistan et d’Irak se sont rendus sur le continent. Depuis lors, il a adopté une approche intransigeante, repoussant les appels de la Turquie et des organisations internationales à autoriser davantage de migrants à franchir ses frontières.