L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens lève seulement 107 millions de dollars sur les 300 millions nécessaires pour aider des millions de personnes

NATIONS UNIES (AP) – Malgré un terrible avertissement du chef de l’ONU selon lequel l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens « est au bord de l’effondrement financier », les donateurs lors d’une conférence d’annonce de contributions vendredi n’ont fourni que 107 millions de dollars de nouveaux fonds – nettement moins que le 300 millions de dollars dont il a besoin pour continuer à aider des millions de personnes.

Philippe Lazzarini, commissaire général de l’agence connue sous le nom d’UNRWA, a déclaré qu’il était reconnaissant pour les nouvelles promesses de dons, mais qu’elles sont inférieures aux fonds nécessaires pour maintenir plus de 700 écoles et 140 cliniques ouvertes de septembre à décembre.

« Nous continuerons à travailler sans relâche avec nos partenaires, y compris les pays d’accueil – les principaux partisans des réfugiés – pour collecter les fonds nécessaires », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Au début de l’année, l’UNRWA a lancé un appel de 1,6 milliard de dollars pour ses programmes, opérations et interventions d’urgence en Syrie, au Liban, en Cisjordanie occupée par Israël et à Jérusalem-Est, dans la bande de Gaza et en Jordanie. Cela comprend près de 850 millions de dollars pour son budget de base, qui comprend la gestion d’écoles et de cliniques de santé.

Selon l’UNRWA, les donateurs ont annoncé vendredi 812,3 millions de dollars de promesses de dons, mais seulement 107,2 millions de dollars étaient de nouvelles contributions. Les pays qui promettent de nouveaux fonds n’ont pas été annoncés.

Lazzarini a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse que l’UNRWA avait besoin de 150 millions de dollars pour maintenir tous les services en service jusqu’à la fin de l’année, et de 50 millions de dollars supplémentaires pour commencer 2024 sans passif. En outre, a-t-il dit, l’agence a besoin de 75 millions de dollars pour maintenir le pipeline alimentaire à Gaza et d’environ 30 millions de dollars pour son programme de distribution d’argent en Syrie et au Liban.

L’UNRWA a été fondée à la suite de la création de l’État d’Israël en 1948 pour fournir à des centaines de milliers de Palestiniens qui ont fui ou ont été forcés de quitter leur foyer une éducation, des soins de santé, des services sociaux et, dans certains cas, des emplois. Aujourd’hui, leur nombre – avec leurs descendants – est passé à quelque 5,9 millions de personnes, la plupart dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ainsi que dans les pays voisins du Moyen-Orient.

L’UNRWA est confrontée à une crise financière depuis 10 ans, mais Lazzarini a déclaré que la crise actuelle est « massive », la qualifiant de « notre principale menace existentielle ».

« Cela s’approfondit et notre capacité à nous débrouiller touche lentement mais sûrement à sa fin », a-t-il déclaré. « La situation est encore plus critique maintenant que certains de nos donateurs engagés ont indiqué qu’ils réduiraient considérablement leur contribution à l’agence. »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré dans un discours lu par son chef de cabinet au début de la conférence des donateurs que « lorsque l’avenir de l’UNRWA est en jeu, il en va de même pour la vie de millions de réfugiés palestiniens qui dépendent des services essentiels ».

Ces services comprennent l’éducation de plus d’un demi-million de filles et de garçons, des soins de santé pour environ 2 millions de personnes, des opportunités d’emploi pour les jeunes à Gaza et ailleurs, un soutien psychosocial pour des centaines de milliers d’enfants et un filet de sécurité sociale pour près de la moitié un million de Palestiniens parmi les plus pauvres, a-t-il dit. Plus de 1,2 million de Palestiniens reçoivent également une aide humanitaire.