L’agence des Nations Unies pour les Palestiniens prévient que le travail humanitaire à Gaza pourrait « se désintégrer » si la législation israélienne est adoptée

LES NATIONS UNIES — Le chef du Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a averti mercredi que si la législation israélienne en attente était adoptée, toutes les opérations humanitaires à Gaza et en Cisjordanie pourraient « se désintégrer », laissant des centaines de milliers de personnes dans un besoin urgent alors que la guerre fait rage.

Philippe Lazzarini a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que de hauts responsables israéliens étaient déterminés à détruire l’organisme de l’ONU connu sous le nom d’UNRWA, qui est le principal fournisseur d’aide humanitaire à Gaza, le territoire palestinien secoué par un an de guerre entre Israël et le Hamas.

Une commission parlementaire israélienne a approuvé cette semaine deux projets de loi qui interdiraient à l’UNRWA d’opérer sur le territoire israélien et mettraient fin à tout contact entre le gouvernement et l’agence des Nations Unies. Le projet de loi doit être approuvé définitivement par la Knesset, le parlement israélien.

Lazzarini a déclaré lors d’une conférence vidéo que « légalement, la législation de la Knesset viole les obligations d’Israël en vertu de la Charte des Nations Unies et du droit international ».

Israël a allégué que certains des milliers de membres du personnel de l’UNRWA ont participé aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre à Gaza. L’ONU a a licencié plus d’une douzaine d’employés après que des enquêtes internes ont révélé qu’ils pourraient avoir participé aux attaques qui ont tué 1 200 personnes en Israël.

L’ambassadeur israélien à l’ONU, Danny Danon, a déclaré au Conseil de sécurité que l’UNRWA avait permis au Hamas d’infiltrer ses rangs et que « cette infiltration est si enracinée, si institutionnelle, que l’organisation est tout simplement irréparable ».

Danon a souligné que le chef du syndicat des enseignants de Gaza a été récemment tué au Liban et révélé comme un commandant du Hamasaffirmant que cela montre que l’UNRWA a été infiltré « au point où les terroristes dirigent les salles de classe, endoctrinent les générations futures et se cachent à la vue de tous sous la bannière des Nations Unies ».

L’UNRWA avait suspendu le dirigeant syndical en mars suite à des allégations faisant état de ses liens avec le Hamas et avait ouvert une enquête.

Lazzarini a exhorté le Conseil de sécurité à protéger l’agence « des tentatives visant à mettre fin à son mandat de manière arbitraire et prématurée en l’absence d’une solution politique promise depuis longtemps ».

Lorsque l’UNRWA a été créé par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1949, son objectif était de fournir des soins de santé, une éducation et des services sociaux à environ 700 000 réfugiés palestiniens du le conflit de 1948 avec Israël. Aujourd’hui, elle fournit de tels services à environ 6 millions de réfugiés palestiniens et à leurs descendants en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie, en Syrie et au Liban.

Lazzarini a souligné que l’ensemble de la réponse humanitaire à Gaza repose sur l’infrastructure de l’UNRWA et qu’elle « pourrait se désintégrer » si la législation israélienne est adoptée.

L’arrêt de la coordination avec Israël, a-t-il déclaré, perturberait davantage la fourniture d’abris, de nourriture et de soins de santé aux Palestiniens à l’approche de l’hiver. Plus de 650 000 enfants perdraient tout espoir de reprendre leur éducation « et une génération entière serait sacrifiée », a déclaré Lazzarini.

En Cisjordanie, a-t-il déclaré, « la fourniture d’éducation, de soins de santé primaires et d’aide d’urgence à des centaines de milliers de réfugiés palestiniens s’arrêterait ».

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré mardi aux journalistes qu’il avait écrit au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour exprimer sa « profonde préoccupation » concernant cette législation.

Lisa Doughten, directrice du bureau humanitaire de l’ONU, a déclaré au Conseil que « peu de fois dans l’histoire récente, nous avons été témoins de souffrances et de destructions de l’ampleur, de l’ampleur et de l’ampleur que nous voyons à Gaza ».

L’offensive israélienne a tué plus de 42 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne précise pas combien étaient des combattants. Il a été indiqué que les femmes et les enfants représentent plus de la moitié des morts.

Doughten a déclaré que « presque chacune des plus de deux millions d’habitants de Gaza reçoit une forme d’aide ou de prestation de services de l’UNRWA ».

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a exprimé son inquiétude face aux récentes actions du gouvernement israélien limitant la livraison de marchandises à Gaza. Ces restrictions, combinées aux nouvelles limites bureaucratiques imposées aux biens humanitaires arrivant de Jordanie et à la fermeture de la plupart des postes frontaliers ces dernières semaines, ne feront qu’intensifier les souffrances à Gaza, a-t-elle déclaré.

Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis, un proche allié d’Israël, suivaient « avec une profonde inquiétude » le projet de loi israélien, affirmant qu’il reflétait « la méfiance significative entre Israël et l’UNRWA ».