L’agence des Nations Unies commence à accepter les demandes provisoires d’exploitation minière en haute mer, les réglementations sont toujours en débat

Une agence des Nations unies chargée de réglementer les profondeurs marines débat de l’opportunité d’ouvrir les profondeurs aquatiques de la Terre aux pays et aux entreprises qui, depuis lundi, ont été autorisés à commencer à demander des licences minières provisoires.

L’Autorité internationale des fonds marins, basée en Jamaïque, a lancé lundi une conférence de deux semaines sur la question, un jour après avoir manqué la date limite pour approuver un ensemble de règles et de réglementations régissant l’exploitation minière en haute mer dans les eaux internationales.

« Nous avons beaucoup de travail devant nous », a déclaré Juan José González, président du conseil de l’autorité.

L’autorité a délivré plus de 30 licences d’exploration, mais aucune licence provisoire – jusqu’à présent.

L’ORGANE DES NATIONS UNIES DISCUTE DU POTENTIEL D’EXPLOITATION MINIÈRE EN MER PROFONDE, LES PERMIS POURRAIENT ÊTRE BIENTÔT DISPONIBLES

Le débat sur l’opportunité d’autoriser les entreprises à extraire les métaux précieux des profondeurs marines qui sont utilisés dans les batteries de voitures électriques et d’autres technologies vertes survient alors que plus d’une douzaine de pays appellent à une interdiction ou à un moratoire compte tenu des préoccupations environnementales.

Les scientifiques ont déclaré que les minéraux des profondeurs marines mettent des millions d’années à se former et que l’exploitation minière pourrait déclencher du bruit, de la lumière et des tempêtes de poussière suffocantes. Cependant, les entreprises ont fait valoir que l’exploitation minière en haute mer est moins chère et a moins d’impact que l’exploitation minière terrestre.

La majeure partie de l’exploration actuelle se concentre sur la zone de fracture Clarion-Clipperton, qui couvre 1,7 million de miles carrés entre Hawaï et le Mexique. Il se produit à des profondeurs allant de 13 000 à 19 000 pieds.

Lundi, le Canada a annoncé qu’il soutenait un moratoire parce qu’il n’y a pas de cadre réglementaire en place ni de compréhension approfondie des impacts environnementaux de l’exploitation minière en haute mer.

« Il est essentiel que la communauté internationale reconnaisse sa responsabilité collective de préserver la santé et l’intégrité de notre océan mondial partagé pour les générations futures », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Le conseil de 36 membres de l’Autorité internationale des fonds marins devrait débattre de la question vendredi. Mais on ne sait pas quand ou s’il voterait réellement sur l’opportunité d’autoriser l’exploitation minière dans les eaux internationales profondes étant donné les fortes divisions sur la question.

« Il n’y a vraiment pas envie de voter », a déclaré Duncan Currie, avocat international et environnementaliste et conseiller juridique de la Deep Sea Conservation Coalition, une alliance de groupes environnementaux basée aux Pays-Bas.

Currie, qui était à la conférence, a déclaré lors d’un entretien téléphonique qu’il envisageait trois scénarios : l’autorité s’accorde sur un cadre juridique et technique d’ici la fin de l’année ; la question revient au Tribunal international allemand du droit de la mer s’il n’y a pas de consensus ; ou encore, une entreprise métallurgique soumet un plan de travail à l’une des commissions de l’autorité, qui devra ensuite le soumettre au vote du conseil.

González, le président du conseil, a exhorté les membres à « rester ouverts et à tenter de parvenir à un consensus » au début de la conférence.

« J’espère que nous serons en mesure de prendre une décision à la fin des deux semaines », a-t-il déclaré.