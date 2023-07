L’agence des Nations Unies approuve le plan d’élimination des déchets de Fukushima — RT World News

Cette décision intervient alors que la Chine qualifie le programme d ‘ »extrêmement irresponsable »

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a approuvé le projet japonais de rejeter les eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan Pacifique, plus d’une décennie après que la centrale a été gravement endommagée par un tsunami.

Un rapport publié mardi par l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a déclaré que le déversement de l’eau aurait un effet « impact négligeable sur les personnes et l’environnement », malgré les inquiétudes exprimées par la Chine et la Corée du Sud. L’usine de Fukushima produit environ 100 mètres cubes d’eaux usées chaque jour et manque d’espace de stockage. Les réservoirs du site ont une capacité de 1,3 million de mètres cubes.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, a déclaré mardi après la publication du rapport de sécurité qu’il « rend la science de la libération de l’eau traitée claire pour la communauté internationale. » Il a également affirmé que le rapport « répond aux questions techniques liées à la sécurité » qui ont été soulevées par les voisins régionaux.

Les eaux usées ont été traitées pour éliminer la plupart de leurs éléments radioactifs, à l’exception des isotopes de l’hydrogène et du carbone radioactifs – appelés tritium et carbone 14 – qui sont difficiles à séparer de l’eau. Tokyo a soutenu que les niveaux de tritium et de carbone 14 dans les eaux usées sont conformes aux normes de sécurité internationales.















L’eau, qui a la capacité de remplir 500 piscines olympiques, est utilisée pour refroidir les barres de combustible qui ont fondu lors de la catastrophe de 2011. La décharge complète des déchets devrait prendre entre 30 et 40 ans.

Les centrales nucléaires éliminent fréquemment les eaux usées avec des niveaux plus concentrés d’isotopes radioactifs que la libération proposée de Fukushima. S’exprimant mardi, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a insisté sur le fait que le rapport affiché « des preuves scientifiques et avec un haut niveau de transparence. »

Pékin a appelé la proposition japonaise « extrêmement irresponsable » et a réitéré mardi sa position selon laquelle le plan devrait être suspendu. L’industrie de la pêche japonaise s’est également opposée, arguant que le programme ruinerait une décennie de travail pour convaincre la population que les fruits de mer de la région peuvent être consommés sans danger.

S’il est ingéré, le tritium peut augmenter le risque de développer un cancer, selon une étude de 2014. Le gouvernement de Kishida n’a pas encore annoncé de calendrier pour la libération des déchets, qui nécessite toujours l’approbation d’un régulateur nucléaire.

En mars 2011, un tremblement de terre sous-marin de magnitude 9,0 dans l’océan Pacifique a déclenché un tsunami qui a inondé trois réacteurs de la centrale de Fukushima, provoquant une triple fusion. Il s’agit du pire accident nucléaire depuis la catastrophe de Tchernobyl en 1986.